Tiroteo en el campus de la Universidad de Iowa dejó varios heridos, atacantes siguen prófugos

Un tiroteo masivo sacudió las inmediaciones del campus de la Universidad de Iowa durante la madrugada de este domingo, dejando un saldo de tres estudiantes heridos, por el momento, después de que los disparos estallaran en medio de una pelea multitudinaria en el Pedestrian Mall, lo que provocó el despliegue inmediato de las fuerzas policiales.

Los agentes de Iowa City escucharon las detonaciones aproximadamente a la 1:45 am mientras intentaban disolver una riña captada en videos de redes sociales. «En este momento, varias víctimas han sido trasladadas a hospitales de la zona para ser atendidas por heridas sufridas en el tiroteo», informó la policía local.

La presidenta de la institución, Barb Wilson, confirmó que tres alumnos sufrieron lesiones por el tiroteo y manifestó su consternación ante el ataque. «Les escribo con el corazón pesado. Hoy temprano, un tiroteo en el centro de Iowa City hirió a tres estudiantes de la Universidad de Iowa», sentenció la directiva.

🚨#BREAKING: Multiple injuries have been reported as sh0ts and fights broke out at the University of Iowa in Iowa City 📌#IowaCity | #Iowa Currently, dozens of emergency crews are responding to an active situation at the University of Iowa in Iowa City after reports of fights… pic.twitter.com/ckCFn9P2eN — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 19, 2026

Wilson garantizó que las autoridades universitarias colaboran estrechamente con la justicia para esclarecer los hechos y asistir a las víctimas. «La Policía de Iowa City está investigando, con el total apoyo de la Policía de la Universidad de Iowa», subrayó la presidenta en su comunicado oficial.

Ante el estruendo de las armas, los responsables del campus activaron una «alerta de halcón» para advertir a la comunidad sobre el peligro inminente. «Actualización de la situación: Primeros intervinientes en la escena. Víctimas confirmadas. Por favor, continúen evitando la zona», dictaba la notificación enviada a los estudiantes.

SIN DETENCIONES TRAS TIROTEO EN LA UNIVERSIDAD DE IOWA

El tiroteo ocurrió en una concurrida zona de bares a escasa distancia del río Iowa, sembrando el pánico entre los presentes. «La universidad está en estrecha comunicación con las fuerzas del orden locales y compartirá más información en cuanto sea posible», añadió Barb Wilson para calmar a la población estudiantil.

La policía aún no reporta detenciones de sospechosos vinculados al ataque. Mientras, los investigadores analizan las grabaciones del sector y solicitan la cooperación ciudadana para identificar a quienes accionaron las armas en la vía pública.

Incluso, la organización Crime Stoppers ofreció una recompensa de 1.000 dólares a quien proporcione datos que permitan capturar a los autores de los disparos. Mientras tanto, el equipo médico mantiene bajo reserva el pronóstico de salud de los tres jóvenes heridos en la balacera.