Bombarderos de EEUU hacen demostraciones de ataques en el Caribe ante tensión con Venezuela

(EFE).- Aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en medio de las tensiones con Venezuela y el creciente despliegue militar en la zona.

«Bombarderos de largo alcance B-52H del @TeamMinot (base aérea Minot) condujeron una demostración de ataque de bombardero en el Mar Caribe en apoyo de la Operación Lanza del Sur, trayendo seguridad y estabilidad hemisférica, el 24 de noviembre», publicó la división del sur de la Fuerza Aérea en sus redes sociales.

La dependencia agregó que «durante la misión, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se integró con aviones de combate y entrenó en rápida movilidad», sin más detalles.

.@usairforce B-52H long-range bombers from @TeamMinot conducted a Bomber Attack Demo in the Caribbean Sea in support of Operation Southern Spear, bringing Hemispheric security & stability, Nov 24. During the mission, USAF integrated with fighter jets & trained on rapid mobility. pic.twitter.com/cQAhMJMV5c — Air Forces Southern (@AFSOUTH) November 26, 2025

Los B-52H son bombardeos de largo alcance que pueden volar a «altas velocidades subsónicas» y alturas de más de 15.000 metros, desde las que pueden realizar ataques «estratégicos» y cargar armas nucleares o convencionales, según la página oficial de la Fuerza Aérea estadounidense.

AVIONES MILITARES DE EEUU EN EL CARIBE

La página de rastro de vuelos FlightRadar24 había mostrado el lunes que varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas del Caribe. Esto entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que están a unos 65 kilómetros de distancia.

Las autoridades estadounidenses no precisaron la ubicación de estas demostraciones de ataque. Pero se enmarcaron dentro de la Operación Lanza del Sur (Southern Spear), que comenzó el 14 de noviembre para luchar contra el narcotráfico de Latinoamérica.

Esto ocurre en medio de una masiva cancelación de operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela. Luego que del aviso el sábado de la Administración de Aviación Federal (FAA, en inglés) de Estados Unidos sobre un incremento de actividad militar en el espacio aéreo.

An F/A-18E Super Hornet launches from the flight deck of the world’s largest aircraft carrier, Ford-class aircraft carrier USS Gerald R. Ford (CVN 78), in the western Atlantic Ocean. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of #OpSouthernSpear.… pic.twitter.com/9mb4sJocJP — U.S. Southern Command (@Southcom) November 26, 2025

EE.UU. ha trasladado al Caribe su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, y el lunes declaró como terrorista a una organización que llama Cartel de los Soles.

Además, las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 embarcaciones. Eran supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

#Marines with the @22nd_MEU engage targets with a M2A1 .50-caliber machine gun during a night range on Camp Santiago, Puerto Rico. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of the @Southcom, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS priorities to disrupt… pic.twitter.com/kAclFLXrS0 — U.S. Marines (@USMC) November 25, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes que «podría hablar» con Maduro para «salvar muchas vidas». Una conversación que sería «bienvenida» en Venezuela, según declaró este miércoles el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.

EFE