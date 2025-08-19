Hallan sin vida a famosa influencer Ariela «La Langosta» dentro de su carro en Nueva York, la policía lo reveló todo

Conmocionada está la comunidad latina de Nueva York (EEUU) tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Ariela Mejía-Polanco, conocida en redes sociales como “La Langosta”.

De acuerdo con lo reseñado por New York Post y otros medios, la influencer dominicana de 33 años fue encontrada dentro de su Mercedes-Benz G-Class negro, estacionado en la autopista Cross County Parkway, en Mount Vernon.

Presentaba múltiples heridas de bala, lo que llevó a las autoridades a descartar cualquier accidente y confirmar que se trató de un acto violento premeditado.

Ariela había asistido horas antes a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, donde trabajaba como mesera. De hecho, videos compartidos en sus redes mostraron un ambiente festivo, rodeada de amigos y colegas.

Sin embargo, al abandonar el establecimiento la influencer fue víctima de un tiroteo. El vidrio del lado del conductor estaba destruido por los disparos, y no había señales de que el ataque fuera fortuito.

Lo que se detalló, es que la policía detuvo para interrogatorio a Nata Cartier, pareja sentimental de la víctima, quien estaría vinculado a una red criminal investigada por las autoridades.

REACCIÓN POR MUERTE DE ARIELA LA LANGOSTA

La noticia sacudió profundamente a la escena artística y digital. El rapero Tekashi 6ix9ine, amigo cercano de Ariela y colaborador en el videoclip “Wapae”, expresó su dolor en redes sociales con mensajes como “Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería”.

También se sumaron al homenaje figuras como Cardi B y La Insuperable, quienes recordaron a Ariela como una mujer vibrante, generosa y querida en la vida nocturna neoyorquina.

Con más de medio millón de seguidores en Instagram, Ariela “La Langosta” se había convertido en un ícono de la moda, el modelaje y entretenimiento urbano.

Su apodo, según allegados, reflejaba su energía única y capacidad de destacar tanto en persona como en el mundo digital. Además de su trabajo como mesera y modelo, participó en eventos de alto perfil y colaboró con artistas del género urbano, consolidando su presencia como una figura influyente en la comunidad latina.

La investigación sigue en curso, liderada por la Unidad de Investigaciones Generales del Condado de Westchester, con apoyo de agencias locales, estatales y federales.

Las autoridades han pedido colaboración ciudadana para esclarecer el crimen, mientras la familia y seguidores de Ariela exigen justicia.