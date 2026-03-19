EN FOTOS: Jorge Rodríguez recibió a Laura Dogu y representantes de EEUU en la AN por «seguimiento a Ley de Amnistía»

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se reunió este miércoles con la encargada de negocios de los Estados Unidos, Laura Dogu, y una delegación de representantes norteamericanos.

Congresistas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y Dogu visitaron el Palacio Federal Legislativo. La delegación sostuvo una reunión con Rodríguez y otras autoridades venezolanas, tanto legislativas como ejecutivas.

«Mantenemos una agenda firme de interlocución directa, basada siempre en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones», afirmó Rodríguez en su cuenta de X (Twitter).

En la reunión también estuvieron presentes los vicepresidentes de la Asamblea Nacional, Pedro Infante y Grecia Colmenares, además del representante venezolano ante Estados Unidos, Félix Plasencia.

REUNIÓN CON LA COMISIÓN

La delegación estadounidense no se reunió exclusivamente con Jorge Rodríguez. También conversaron con 14 integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

La diputada opositora Nora Bracho aclaró que iban a hablar sobre los «avances y los próximos pasos a seguir» sobre la Ley de Amnistía. No se han dado detalles sobre el resultado de la reunión.

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Hoy, 14 miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, sostendremos una importante reunión con representantes del Senado de EE.UU, con quiénes conversaremos en profundidad sobre la Ley de Amnistía, sus avances y próximos pasos a seguir… ¡Seguimos trabajando! pic.twitter.com/GO7acqUH7A — Nora Bracho (@NoraBracho) March 18, 2026



Fuentes parlamentarias dijeron a la agencia EFE que la delegación estadounidense estaba formada por «cinco funcionarios de alto nivel» del Senado de Estados Unidos. Se desconoce qué temas se abordaron en la reunión con Dogu.

Estas reuniones se dieron el mismo día en que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo importantes cambios en su tren ministerial. Destacó especialmente la destitución de Vladímir Padrino López del Ministerio de Defensa.