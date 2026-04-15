Juicio a Maduro en Nueva York: emiten nueva orden sobre gestión de ‘material confidencial’

El juez federal Alvin Hellerstein, quien dirige el proceso penal en Estados Unidos contra Nicolás Maduro, emitió una orden que establece un marco estricto para el manejo del material confidencial que la Fiscalía entregará a la defensa.

La decisión, firmada este martes, 14 de abril, adopta íntegramente el borrador propuesto por los fiscales, quienes argumentaron que era necesario un régimen de protección reforzado.

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Esto último, debido a los riesgos que implicaría la divulgación de información sensible para la seguridad de testigos y la continuidad de la investigación.

La defensa de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, había solicitado acceso completo a las pruebas previas al juicio, como corresponde en el proceso de descubrimiento.

Sin embargo, la nueva orden no solo clasifica la evidencia, sino que también regula de manera estricta su uso, imponiendo límites que responden a las preocupaciones del gobierno estadounidense sobre posibles filtraciones o interferencias externas.

Para los abogados defensores, este material es clave para preparar su estrategia frente a los cargos de narcoterrorismo y conspiración.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA DECISIÓN?

Uno de los puntos más relevantes de la orden es la prohibición expresa de compartir las pruebas con los acusados que no han sido detenidos, entre ellos el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

La restricción también alcanza a Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero». Este último, señalado como líder del Tren de Aragua.

En consecuencia, el texto remarca que ni los acusados prófugos ni sus abogados pueden recibir o revisar el material.

El material «no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento. Ni con los abogados de dichos demandados», indica el texto.

Además, la orden establece que los abogados de Maduro y Flores solo podrán utilizar la información proporcionada por la Fiscalía con fines estrictamente defensivos.

Queda prohibido divulgarla en internet, redes sociales o medios de comunicación. La Fiscalía, por su parte, podrá clasificar ciertos documentos bajo niveles de protección más severos. Lo que permitiría que algunas pruebas solo se presenten bajo sello ante el tribunal o que únicamente puedan ser vistas por los abogados, excluyendo incluso a los propios acusados.

Finalmente, el juez Hellerstein determinó que las restricciones sobre el manejo del material confidencial seguirán vigentes, incluso después de concluido el caso penal.

Asimismo, señaló que el tribunal mantendrá jurisdicción para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.