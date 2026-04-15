«A la izquierda radical no le va a gustar»: la nueva imagen que publicó Trump que causa controversia en redes sociales

La nueva imagen publicada en Truth Social por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la controversia política y religiosa en el país norteamericano.

«A la izquierda radical no le va a gustar, pero creo que es bastante linda», escribió el mandatario al difundir la ilustración, originalmente creada con inteligencia artificial y compartida primero por una cuenta afín denominada Irish for Trump.

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En la imagen, Trump aparece abrazado por Jesús, con una bandera estadounidense de fondo. La escena, cargada de simbolismo espiritual y nacionalista, se viralizó de inmediato y reavivó el debate sobre el uso político de iconografía cristiana.

La publicación forma parte de una serie de contenidos recientes, en los cuales Trump ha recurrido a imágenes religiosas para reforzar su narrativa política.

Días antes, el presidente había difundido —y luego eliminado— otra ilustración generada por IA en la que aparecía con rasgos similares a Cristo realizando una supuesta curación milagrosa.

Aquella imagen provocó fuertes críticas, incluso entre sectores conservadores y cristianos cercanos al mandatario, quienes la calificaron de blasfema y de una trivialización de símbolos sagrados.

La reacción ante la nueva imagen tampoco se limitó a la llamada «izquierda radical». Teólogos, pastores evangélicos, comentaristas católicos y figuras influyentes dentro del conservadurismo religioso expresaron su rechazo.

Algunas voces señalaron que la representación era «repugnante», «una interpretación errónea de la fe» o una falta de respeto hacia creencias profundamente arraigadas.

TENSIÓN CON EL PAPA

El episodio ocurre en un momento de creciente tensión entre Trump y el papa León XIV. En los últimos días, el presidente ha intensificado sus ataques contra el pontífice por su postura frente al conflicto en Irán.

«¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?», escribió este martes Trump también en su red social Truth Social.