EN VIDEO: El impresionante momento en el que un camarógrafo estuvo cerca de ser impactado por una moto durante una carrera en Hungría

Un camarógrafo se salvó por poco de ser impactado por una moto durante el Gran Premio de Hungría de la MotoGP, después de que el piloto español Pedro Acosta perdiera el control del vehículo.

De acuerdo con un video visto en las redes sociales, la moto, tras salirse de la pista, salió volando por los aires. En seguida, se dirigió directamente hacia una plataforma donde estaba el camarógrafo.

Tras lo ocurrido, Acosta narró que solamente contaba con el set de suspensión. En medio de la carrera de la MotoGP en Hungría, esta dejó de responder de manera correcta frente a un cambio de superficie. Dicha suspensión no pudo adaptarse a las condiciones del terreno, causando que el español perdiera totalmente el control de la moto.

En motoGP hasta ser camarógrafo es considerado de alto riesgo pic.twitter.com/2zJVUTFHDp — Laura Feliciano 🏎️ (@laufelicciano) August 23, 2025

El vehículo se desvió fuera de la pista, cogió impulso y se elevó varios metros. Tras el rebote, se proyectó hacia una torre donde el camarógrafo captaba los pormenores del evento deportivo.

A pesar de la gravedad del suceso, el camarógrafo João pudo quitarse a tiempo y salvó su vida por muy poco.

¿QUÉ DIJO LA MOTOGP TRAS EL PERCANCE?

Desde la cuenta oficial de la MotoGP se pronunciaron en torno al incidente. «Nuestro camarógrafo João, evitando el impacto de la moto de Pedro Acosta, es probablemente el video más impactante que verás hoy. Nos alegra mucho ver que está bien», dijeron en redes sociales.

Además, los usuarios hicieron comentarios sobre la situación, desde un punto de vista humorístico.

«Definitivamente, al que graba nunca le pasa nada», «El camarógrafo: ¿estas cámaras serán nuevas? Estoy viendo todo en 3D», «En MotoGP hasta ser camarógrafo es considerado de alto riesgo», «la rebelión de las máquinas», fueron algunos de los comentarios.