¿Cuándo y dónde será? Los detalles que reveló Donald Trump sobre el sorteo del Mundial de Fútbol 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la máxima autoridad de la FIFA Gianni Infantino revelaron este viernes los detalles del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, que por primera vez tendrá 48 selecciones y se organizará en Estados Unidos, México y Canadá.

El bolillero girará el viernes 5 de diciembre a las 12:00 hora local en el Kennedy Center de Washington D. C. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal”, señaló Trump, según Fox.

En este sentido Infantino destacó todo el esfuerzo que están haciendo para el Mundial más grande de la historia. “Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”.

En el anuncio, lo realizaron desde la Oficina Oval, donde también estuvo el vicepresidente JD Vance.

El torneo se disputará del jueves 11 de junio al domingo 29 de julio de 2026, con 104 partidos. El partido inaugural será en el Estadio Azteca, y la final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Con el arranque en el Azteca, México integrará el Grupo A; Canadá, el B; y Estados Unidos, el D. Además, ya tienen boleto Argentina, Brasil, Ecuador, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Japón, Irán y Australia.

Para el sorteo se espera contar con 42 de los 48 equipos confirmados: en diciembre aún restarán cuatro plazas europeas y los dos cupos del Repechaje de marzo de 2026.

Estados Unidos tendrá 11 de 16 estadios: Seattle, Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. México aportará tres (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá, dos (Vancouver y Toronto). Toronto albergará el primer partido en Canadá el viernes 12 de junio.

Esta será la segunda vez que Estados Unidos organice un Mundial, tras 1994, cuyo sorteo se realizó en el Centro de Convenciones de Las Vegas con un show conducido por Dick Clark y actuaciones de Stevie Wonder, James Brown y Rod Stewart. El Azteca, por su parte, ya fue sede de dos finales (1970 y 1986).