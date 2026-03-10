Sucesos

Tragedia familiar: Confirman tercera víctima del aparatoso accidente vial en la Cota Mil el 9Mar

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El trágico accidente que ocurrió el lunes en la avenida Boyacá, mejor conocida como Cota Mil, en Caracas, sumó una tercera víctima. Una mujer que había resultado herida murió unas pocas horas después del siniestro.

Contents

En un principio, las autoridades confirmaron la muerte de Ramón Elías Pérez Bernal, coronel del Cuerpo de Bomberos de Caracas, y su madre, Cesarea Bernal. Su hermana, Greysi Pérez, resultó gravemente herida en el accidente.

Leer Más

motorizados
«Al que no cumpla le dolerá el bolsillo»: Instan a revisar la ordenanza vinculada a motorizados para evitar «abusos» en Caracas
EN FOTOS: Incendio de un transformador dejó sin electricidad parte de Las Mercedes
Maduro sorprende a todos y anuncia un concierto por su cumpleaños en el Monumental: «Están invitados»

Para este martes, el comandante general del Cuerpo de Bomberos, Pablo Palacios, informó que Greysi Pérez también murió en el siniestro. Así pues, el accidente dejó un saldo de tres muertos, todos ellos familiares, y dos heridos, uno de ellos menor de edad.


«La Comandancia General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, y el Estado Mayor lamentan profundamente la partida física de nuestro compañero y su familia», detalló Palacios en su cuenta de Instagram.

DETALLES DEL ACCIDENTE

El accidente ocurrió poco antes de las 4 de la tarde a la altura del distribuidor Altamira, en el municipio Chacao. Los Bomberos confirmaron que cinco personas, incluyendo un menor de edad, iban a bordo del carro.

El carro sedán se desplazaba en sentido centro cuando perdió el control e impactó contra un objetivo fijo. Luego volcó y cayó en la vía contraria, en dirección hacia el este de la ciudad, de acuerdo al reporte bomberil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ LE PASÓ A YOLIMAR? DENUNCIAN EXTRAÑA MUERTE DE PERIODISTA EN ARAGUA, GREMIO EXIGE INVESTIGACIÓN DEL CASO

El accidente dejó tres muertos y dos fallecidos. Foto: cortesía

Las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar las causas del accidente. Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce la razón por la que el vehículo perdió el control.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO | Crimen del periodista Walter Jaimes «está resuelto policialmente»: Diosdado Cabello dio nuevos detalles
Venezuela
«Tenga cuidado» Funcionario iraní envió ¿peligroso? mensaje a Trump en medio de la guerra con EEUU
EEUU
Habló hermana del abogado argentino que sigue detenido en Venezuela mientras siguen liberaciones de presos políticos
Mundo