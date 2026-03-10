Tragedia familiar: Confirman tercera víctima del aparatoso accidente vial en la Cota Mil el 9Mar

El trágico accidente que ocurrió el lunes en la avenida Boyacá, mejor conocida como Cota Mil, en Caracas, sumó una tercera víctima. Una mujer que había resultado herida murió unas pocas horas después del siniestro.

En un principio, las autoridades confirmaron la muerte de Ramón Elías Pérez Bernal, coronel del Cuerpo de Bomberos de Caracas, y su madre, Cesarea Bernal. Su hermana, Greysi Pérez, resultó gravemente herida en el accidente.

Para este martes, el comandante general del Cuerpo de Bomberos, Pablo Palacios, informó que Greysi Pérez también murió en el siniestro. Así pues, el accidente dejó un saldo de tres muertos, todos ellos familiares, y dos heridos, uno de ellos menor de edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gral.(B) Pablo Antonio Palacios Salazar (@cpablopalacios)



«La Comandancia General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, y el Estado Mayor lamentan profundamente la partida física de nuestro compañero y su familia», detalló Palacios en su cuenta de Instagram.

DETALLES DEL ACCIDENTE

El accidente ocurrió poco antes de las 4 de la tarde a la altura del distribuidor Altamira, en el municipio Chacao. Los Bomberos confirmaron que cinco personas, incluyendo un menor de edad, iban a bordo del carro.

El carro sedán se desplazaba en sentido centro cuando perdió el control e impactó contra un objetivo fijo. Luego volcó y cayó en la vía contraria, en dirección hacia el este de la ciudad, de acuerdo al reporte bomberil.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar las causas del accidente. Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce la razón por la que el vehículo perdió el control.