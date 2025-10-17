Sueño cumplido: El emotivo encuentro entre un niño venezolano y el famoso cantante Elvis Crespo que se viralizó

Fabio Mauricio, un pequeño cantante venezolano mejor conocido como Fabito Music, oriundo del estado Portuguesa, cumplió su sueño de conocer al famoso artista Elvis Crespo.
El encuentro entre ambos artistas ocurrió en Guayaquil, Ecuador, antes de iniciar uno de los conciertos del cantante puertorriqueño, conocido por éxitos como «Suavemente» y «Píntame».
Tanto Elvis Crespo como el pequeño Fabio compartieron el video del emotivo momento en sus redes sociales: «Guayaquil, qué noche tan especial. Gracias por acompañarme y por esa energía que solo ustedes saben dar. Y un agradecimiento muy especial a Fabito Music, un talentoso niño que me sorprendió antes del show cantando con todo su corazón».
El artista añadió un mensaje de apoyo al joven talento: «¡Dios te bendiga y sigue luchando por tus sueños! Me encantó cantar contigo», escribió Crespo.
En la grabación, Fabito visiblemente emocionado por el encuentro, describió el momento como un «sueño hecho realidad».
En sus propias redes sociales, el joven venezolano expresó: «Fue el día más feliz de mi vida gracias por tan hermosas palabras, que honor tan grande».
Fabio Mauricio, quien ha estado desarrollando su carrera musical desde temprana edad, recibió de su ídolo no solo el reconocimiento a su talento sino también un valioso impulso moral para continuar su camino artístico.