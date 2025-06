SIGUE LA POLÉMICA: Fanática que acusó a Alejandro Sanz lo tildó de «depredador sexual» en un show y todo acabó de la peor forma

Ivet Playà, la fanática de Alejandro Sanz que acusó al cantante de utilizarla y de sostener encuentros íntimos, hizo una nueva aparición para calificar al intérprete de «depredador sexual» en pleno show que terminó de forma abrupta tras la grave acusación.

Todo ocurrió en el plató del programa español ‘¡De Viernes!’, en el que estuvo como invitada e insistió en su historia. La joven mujer aseguró que empezó a ver a alguien que no reconocía tras el «vínculo sexual».

«Le he puesto nombre y puesto orden a mi cabeza. Me he enamorado del personaje», dijo Playà. No obstante, cuando los presentadores le dijeron que estaba siendo «muy ambigua e imprecisa» en la cronología de su relación con Sanz, contestó: «Yo no hablé de delitos, hablé de mis sentimientos».

«¿Y cuáles son esos límites morales? Ciertos actos y actitudes concretas que yo viví en primera persona. La relación fue siendo mayor de edad y consentida. Después del vínculo sexual, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía. Me di cuenta de que el Alejandro que yo idolatraba no existía. No fue de la noche a la mañana», agregó.

«Es la persona más especial que he conocido en mi vida. Es especial desde que lo conozco con 16 años hasta que empezamos nuestro vínculo sexual, ahí me doy cuenta que el Alejandro que yo idolatraba no existía», insistió.

ENCONTRONAZO ENTRE IVET Y LOS PRESENTADORES

En un momento dado, los conductores la cuestionaron dado que se sentían contrariados sobre cuál era el motivo real de su acusación contra Sanz. «No sé exactamente el daño que has sufrido para salir en redes a denunciar eso (…) Hablas de irregularidades delictivas y lo que tienes es que estar en los juzgados, no aquí en un programa de televisión», señaló uno de ellos.

Fue ahí cuando la joven lanzó la bomba: «Hay testigos y víctimas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz, según sus palabras, manipulación emocional, y hay uno que lo define como depredador sexual».

Fue allí cuando terminaron la entrevista de forma abrupta, no sin antes decirle unas palabras a la muchacha. «Esa denuncia aquí no la puedes hacer, la puedes hacer un juzgado. Ivet Playà muchas gracias», dijo el presentador. «Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en TV, sino en un juzgado. Si hablamos de ética, plantearte si es ético lo que estás haciendo», sentenció la conductora ante la mirada seria de la fanática.