El rock está de luto: Ace Frehley, guitarrista original de KISS, falleció a los 74 años

El legendario guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de la icónica banda de rock, KISS, falleció este jueves a los 74 años, tras haber sido hospitalizado semanas atrás por un accidente en su estudio de grabación.

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras, pensamientos y oraciones llenas de amor y paz”, expresó su familia en un comunicado.

Según TMZ, Frehley habría sufrido un derrame cerebral tras la caída, lo que llevó a su ingreso hospitalario y a la posterior cancelación de todas sus presentaciones en vivo. El músico fue conectado a un respirador artificial, pero su familia tomó la difícil decisión de retirar el soporte vital.

🔴 | Ace Frehley, el guitarrista fundador de la banda de rock KISS, murió a los 74 años. pic.twitter.com/AAvphcHYT6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 16, 2025

Pese a las preocupaciones, días después del accidente el propio Ace Frehley había asegurado en Instagram que se encontraba “bien” y que suspendería sus viajes “en contra de su voluntad” por recomendación médica.

EL LEGADO DE ACE FREHLEY

Nacido en 1951 en el Bronx, Nueva York, Paul Daniel “Ace” Frehley fue uno de los pilares de KISS, banda que fundó en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

Su personaje, “The Spaceman”, se convirtió en un ícono del rock mundial gracias a su maquillaje plateado, su guitarra incendiaria y su inconfundible presencia escénica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DE QUÉ MURIÓ LA ACTRIZ DIANE KEATON? ESTO FUE LO QUE REVELÓ SU CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

Frehley ayudó a crear algunos de los mayores himnos de la banda, entre ellos “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” y “I Was Made for Lovin’ You”.

Tras dejar KISS en 1982, formó su propio proyecto, Frehley’s Comet, y regresó temporalmente en 1996 para la gira de reunión y el álbum “Psycho Circus”. En 2002 se separó definitivamente para continuar su carrera como solista, durante la cual lanzó nueve discos de estudio.

TRIBUTO DE SUS EXCOMPAÑEROS

Las reacciones no se hicieron esperar. En un comunicado conjunto enviado a The Hollywood Reporter, Gene Simmons y Paul Stanley expresaron su tristeza.

“Estamos devastados por la partida de Ace Frehley. Fue un soldado del rock esencial e insustituible durante algunos de los capítulos más formativos de KISS. Siempre será parte de nuestro legado”, dijo.

El Kennedy Center, que lo había seleccionado como homenajeado este año, lamentó su pérdida. “Rendiremos tributo a este ‘soldado del rock’ y enviamos nuestras condolencias a su familia y millones de fans en todo el mundo”, comentó.

Por su parte, Bret Michaels recordó su amistad con el músico. “Ace, mi hermano, gracias por los años de gran música y los muchos festivales que compartimos. Tu talento seguirá inspirando. Descansa en paz”, dijo.