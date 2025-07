La impactante confesión que hizo Jencarlos Canela sobre Mónica Spear, su muerte y el impacto en las novelas

El actor y cantante, Jencarlos Canela, confesó que tras el asesinato de la actriz venezolana Mónica Spear decidió tomarse un tiempo apartado de la televisión.

«Yo no creo que la gente se imagine lo difícil que eso fue para mí procesar eso. Hasta el sol de hoy no puedo ver esa novela (Pasión Prohibida). A mí me salen imágenes y como que me da un sentimiento tan grande, algo tan pesado», dijo durante una conversación con Marko.

«A ella le quitan la vida meses después de la novela. Yo recuerdo haber tenido una conversación con ella, donde me decía a mí que se iba para Venezuela. Ella amaba su país, pero con locura y eso a mí me afectó muchísimo y recuerdo que tomé la decisión de que no iba a hacer más novelas por un tiempo», añadió.

Esta no es la primera vez que Jencarlos Canela decide abrir su corazón para hablar de la amistad que tenía con la actriz venezolana tras trabajar con ella en Pasión prohibida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marco Pérez (@markomusica)

JENCARLOS CANELA Y MÓNICA SPEAR, UNA RELACIÓN ESPECIAL

«Mónica y yo teníamos una relación muy especial. Nadie sabía lo especial que era la relación entre Mónica y yo. Pasábamos mucho tiempo juntos, hablábamos mucho, o sea era una persona increíble. Cuando terminamos de grabar ese proyecto nos manteníamos en contacto. Yo sabía que ella amaba Venezuela, ella me lo decía siempre, me decía ‘yo quiero vivir en mi país, yo quiero estar en mi país’», dijo Jencarlos Canela durante el podcast de Rodner Figueroa, con motivo de los 10 años de su asesinato.