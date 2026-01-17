Inameh prevé nubosidad parcial en la mayor parte del país con lluvias de intensidad variable este 17Ene

Venezuela

Valentín Romero
Por Valentín Romero
Foto: Cortesía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que para este sábado 17 de enero se prevé nubosidad parcial en la mayor parte del país, acompañado de lluvias o lloviznas de intensidad variable.

La zonas donde existen mayores probabilidades de precipitaciones son en el norte de Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, este de Miranda, montañas de la Región Central, este de Falcón, los Andes y el lago de Maracaibo.

El organismo precisó, a través de su cuenta en la red social Instagram, que a partir del mediodía, continuarán los cielos nublados con precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia.

Asimismo, en su reporte indicó que no se descartan lloviznas en el Centro Norte Costero.

CIELOS NUBLADOS Y LLOVIZNAS DISPERSAS EN LA GRAN CARACAS

En cuanto a la Gran Caracas (Miranda, Distrito Capital, La Guaira), el ente metereológico señaló que en horas de la mañana habrá cielos nublados con lloviznas dispersas al este y en las zonas montañosas; mientras que el resto del día, indicó que se espera nubosidad parcial, pudiendo presentarse algunas lluvias de corta duración al final de la tarde.

Finalmente, el Inameh invitó a la población a mantenerse atentos a sus canales de comunicación, al señalar que la situación puede tender a cambiar en las próximas horas.

