VIDEO ESPELUZNANTE: Dos mujeres fueron atropelladas por camión blindado en retroceso, todo quedó grabado

Un camión blindado de transporte de valores atropelló a dos mujeres en un estacionamiento de la región de La Araucanía, en el sur de Chile. Las imágenes del accidente se viralizaron en redes sociales e impactaron a millones de internautas.

Los hechos se dieron en el estacionamiento de una multitienda en la comuna de Pucón. En las imágenes grabadas por una cámara de seguridad se aprecia que el camión está retrocediendo, pero el conductor no vio a las mujeres.

«Cuando ingresa un camión de la empresa Prosegur, entra en marcha atrás, por lo que se establece que el conductor no percibe la presencia de estas dos mujeres adultas, el cual continuaba su marcha hasta llegar a la puerta de acceso de la tienda», detalló el comisario de Carabineros, Gerald Salazar.

El camión impactó a ambas mujeres, quienes no pudieron evitar caer al suelo y ser atropelladas por el vehículo. Una testigo se percató del siniestro, alertó al conductor y este movió la unidad.

MUJERES HERIDAS

En el video se aprecia que ambas mujeres resultaron heridas en el siniestro. «De acuerdo a la imagen y la gravedad, dos de sus ruedas del camión pasan por sobre las piernas de una mujer, la cual resultó con lesiones de gravedad con fractura expuesta», detalló Salazar.

Aunque las autoridades confirmaron que una de las mujeres resultó gravemente herida, no brindaron detalles sobre la otra víctima. No hay mayore información sobre sus estados de salud actual o dónde están hospitalizadas.

Por otra parte, el conductor del camión fue detenido y puesto a la orden del Juzgado de Garantía de la comuna de Pucón. El Ministerio Público imputó al hombre por el delito de lesiones graves y no estar atento a las condiciones de tránsito.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INCÓMODO MOMENTO: ABOGADO SE CAMBIÓ DE ROPA EN PLENA AUDIENCIA VIRTUAL Y OLVIDÓ APAGAR LA CÁMARA, TODO QUEDÓ GRABADO

Una vez fue presentado, el hombre quedó en libertad con medidas cautelares. El tribunal cuenta con 90 días para continuar con las investigaciones del caso.