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VIDEO: Así fue la emotiva reacción de María Corina al reencontrarse con la expresa política Catalina Ramos

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
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Foto: ABC

La líder venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, detuvo abruptamente su rueda de prensa este sábado en Madrid al reconocer entre la multitud a su compañera de partido y expresa política, Catalina Ramos, lo que provocó un estallido de llanto y alegría.

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Machado interrumpió sus palabras y se dirigió a ella conmovida: «Han sido 27 años de enfrentar una tiranía brutal. Te quiero muchísimo, Cati; qué emoción verte aquí. Catalina Ramos. Ay, no, yo le tengo que dar un abrazo».

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La opositora abandonó el estrado para estrechar a Ramos en un largo abrazo mientras los asistentes coreaban aplausos ante el reencuentro de ambas mujeres. Tras el abrazo, la líder retomó el micrófono con la voz quebrada por la intensidad del momento.

«Esto me ha pasado en estas horas: ver personas que tenían muchos años sin poder abrazar, escuchar, tocar, besar. Cati pasó meses de prisión, de separación, de desaparición terrible y por fin nos podemos ver hoy», relató Machado.

El Gobierno venezolano detuvo a Catalina Ramos el 27 de mayo de 2025, manteniéndola en cautiverio hasta el pasado 8 de febrero de 2026. La ex-prisionera recuperó su libertad tras enfrentar más de ocho meses de reclusión en las cárceles venezolanas.

RUEDA DE PRENSA DE MACHADO

Durante la rueda de prensa, Machado también dejó claras sus intenciones de no reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. «Los hechos han evidenciado por qué la reunión (con Sánchez) no era conveniente», acotó.

«Mi presencia en España, coincidiendo con el Foro Progresista, no fue intencionada, pero sí providencial», añadió. «Hay algunos que se empeñan en decir que no estamos preparados para la democracia, pero no hay ningún pueblo en el mundo tan preparado para unas elecciones libres como Venezuela», añadió.

Sobre Donald Trump, apuntó: «Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump».

«Eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradeceremos», agregó Machado en referencia a la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

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