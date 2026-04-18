TOME PRECAUCIONES: Inameh prevé cielos nublados y lluvias en gran parte del país para este 18Abr

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este sábado 18 de abril cielos mayormente nublados en casi todo el país, por lo que recomendó a los ciudadanos tomar precauciones debido a la presencia de lluvias en diversas regiones del territorio nacional.

Fenómenos atmosféricos que alteran el movimiento de los vientos favorecerán la formación de nubes y precipitaciones constantes este día. Aunque algunas zonas disfrutarán de momentos de claridad, la tendencia general se mantendrá con cielos cubiertos durante la mayor parte de la jornada.

La Guayana Esequiba, Amazonas, el oriente, el centro occidente, los llanos occidentales, los Andes y el estado Zulia registrarán lluvias de intensidad variable. Entre tanto, la región central, incluyendo Caracas y sus estados vecinos, experimentará precipitaciones más débiles durante la mañana y al final de la tarde.

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PRONÓSTICOS PARA LA GRAN CARACAS

El Distrito Capital, Miranda y La Guaira mantienen una estimación de nubosidad fragmentada para este sábado. Los habitantes de estas localidades podrían presenciar lloviznas tempranas y lluvias variables al concluir la jornada vespertina.

Aunado a lo anterior, los termómetros marcarán una temperatura mínima cercana a los 18°C, mientras que la máxima nacional alcanzará los 28°C, según las estimaciones del Inameh. El calor persistirá en varias ciudades a pesar de la nubosidad presente.

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Zonas como Maracaibo, Coro y Valencia esperan máximas que oscilarán entre los 34°C y 36°C. Por el contrario, los Andes merideños registrarán las temperaturas más bajas con un descenso hasta los 5°C en las áreas de mayor altitud.

El reporte meteorológico confirma que el sol salió a las 6:14 de la mañana y su puesta ocurrirá a las 6:38 de la tarde. Además, la luna transita su primer día después de la fase de luna nueva, lo que condicionará la iluminación durante la noche.