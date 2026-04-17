La importante donación que hizo la Unión Europea para atender la crisis de agua en Sucre y Nueva Esparta

La Unión Europea (UE) donó 150.000 euros (175.000 dólares) para atender la crisis de agua en los estados Sucre y Nueva Esparta, mientras que se brinda apoyo a casi 20.000 ciudadanos afectados.

La delegación del bloque europeo en Caracas informó sobre la donación en una nota de prensa. «Permitirá apoyar la respuesta de emergencia de la Cruz Roja Venezolana durante tres meses», indicó la UE.

El dinero se destinará en distintas acciones, incluyendo la distribución de agua potable entre la población más vulnerable. De igual forma, se entregará material para el almacenamiento y purificación del líquido.

La UE precisó que la donación beneficiará directamente a unas 18.000 personas en ambos estados. Además, indicó que la crisis de agua se desató por la falla del sistema de abastecimiento por supuestos sismos en la zona.

UE Y LA CRUZ ROJA

La representación de la UE afirmó que la donación forma parte de su contribución global al Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (DREF, por sus siglas en inglés) de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

Cabe destacar que la UE mantiene un acuerdo de financiación humanitaria con el IFRC para apoyar el fondo de emergencia global. El aporte este año se eleva hasta los 12 millones de euros.

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La crisis de agua potable en Sucre y Nueva Esparta ha afectado a miles de habitantes. Aunque las autoridades activaron planes de contingencia, se mantienen reportes de problemas con el suministro.

Johanna Carrillo, gobernadora de Sucre, afirmó en marzo que la «emergencia hídrica» por una «falla estructural» en el embalse Turimiquire. Afirmo que se originó por un «evento telúrico», aunque no hay fecha precisa del sismo.