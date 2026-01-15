VIDEOS IMPACTANTES: Rotura de tubería generó una inundación en calles de La Guairita

Este jueves en horas del mediodía se registró la rotura de una tubería de agua en el arco de La Guairita, en la vía hacia el Cementerio del Este, que dejó completamente inundadas las calles.

«Tránsito vehicular restringido», informó el reportero Román Camacho, quien acompañó su publicación con imágenes y videos de la inundación, donde se puede ver que el agua cubre casi por completo las piernas de las personas que caminan por el lugar.

Asimismo, indicó que las autoridades ya se encuentran en el sitio.

#15Ene | Este jueves en horas del mediodía se registró la rotura de una tubería de agua en el arco de La Guairita, en la vía hacia el Cementerio del Este que dejó completamente anegadas las calles debido al gran flujo de agua. Video: @rcamachovzla pic.twitter.com/ZH6l1nCsyI — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 15, 2026

En otras imágenes compartidas por la cuenta de X (Twitter) de @ServiciosElHatillo se puede ver el gigantesco cráter que quedó ante la rotura de la tubería.

«Informamos que se ha presentado una avería en la tubería de 30″ ubicada en el sector de La Toma, en La Guairita», se indicó.

📢 #ServiciosEHInforma 💦| #AveriaLaToma Saludos, vecinos hatillanos. Informamos que se ha presentado una avería en la tubería de 30″ ubicada en el sector de La Toma, en La Guairita. pic.twitter.com/hGu7uo8DRm — ServiciosElHatillo (@ServiciosEH) January 15, 2026

Debido a la magnitud de esta rotura, por motivos de seguridad, se ha producido la parada del Alimentador Sur, lo que afecta el suministro de agua hacia todo el municipio.

Otros reportes señalaron que, incluso, esto ha afectado el suministro de agua a las partes altas de Baruta.