Arreaza dice que han recibido 9.419 solicitudes de amnistía: «Puede haber cruzadas»

El presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, informó este martes que han recibido más de 9.000 solicitudes de amnistía y emitió más de 6.000 libertades plenas.

Arreaza informó desde el Palacio Federal Legislativo que han recibido 9.419 solicitudes de amnistía desde la aprobación de la ley. La mayoría ha sido aprobada, aunque miles siguen siendo evaluadas por las autoridades.

«Hay algunas que llegan por defensa pública, otra por privada y otras por Ministerio Público. Puede haber (solicitudes) cruzadas. Estamos limpiando esa data», detalló Arreaza en Venezolana de Televisión (VTV).

Igualmente, Arreaza aseguró que algunas de las solicitudes «no corresponden con el espíritu de la ley ni su articulado», aunque no explicó las causas. «Esas las vamos a remitir a otras vías para que sean atendidas», acotó.

ARREAZA DESTACA A LOS PODERES

Por otra parte, el diputado oficialista destacó el trabajo de los poderes públicos tras la aprobación de la Ley de Amnistía. En tal sentido, Arreaza afirmó que los tribunales, fiscales y defensores públicos «se han volcado» para atender las solicitudes.

«Ningún país del mundo con las dimensiones demográficas de Venezuela recibe casi 10.000 solicitudes en unos pocos días. Apenas van 12 días de la aplicación de la ley y debo reconocer el gran esfuerzo de fiscales, jueces y defensores del país», acotó.

Más temprano, Arreaza precisó que 6.071 personas han recibido la libertad plena, de las que 5.826 estaban bajo régimen de presentación. Los 245 restantes estaban detenidos cuando recibieron la amnistía.

La ONG Foro Penal y organizaciones opositoras han verificado la excarcelación de más de 600 personas desde el 8 de enero. Sin embargo, alertan que todavía hay cientos de presos políticos en los calabozos del país.