Vacaciones de Navidad con cero imprevistos

Por la Dra. Carmen Mantellini

Llegó diciembre, y con él, la temporada de reencuentros, descanso y, para muchos, viajes. Sin embargo, en medio de la euforia por planificar itinerarios, hago un llamado a la prevención: la mejor manera de disfrutar las vacaciones es garantizando una salud óptima antes de salir de casa.

Muy importante antes de organizar tu viaje es recordarte que es crucial tener tu chequeo anual al día, incluyendo exámenes ginecológicos, exámenes de mama y revisiones generales para así disminuir la posibilidad que nos ocurra un imprevisto cuando estemos lejos de casa. Un diagnóstico temprano o una revisión rutinaria pueden hacer la diferencia entre un viaje memorable y una preocupación innecesaria.

Más allá de los exámenes ginecológicos, la prevención incluye mantenerse al día con el calendario de inmunización. Mantente al día con las vacunas, en especial contra virus respiratorios. Nada como la salud para disfrutar plenamente de esos días, congestión en aeropuertos y los cambios de clima hacen que el sistema inmune esté más expuesto.

El cambio de rutinas puede desregular nuestro cuerpo. Porque, si bien es habitual tener alteraciones en el hábito intestinal, sobre todo si cambiamos mucho de horario, la planeación es clave. Intenta mantener una dieta equilibrada incluso durante el viaje, si es posible para ti, planifica con tiempo las comidas para evitar trastornos de digestión. Una alimentación rica en fibra puede ayudarnos a mantener a tono el reloj biológico.

En el caso de viajar a zonas invernales donde los días son más cortos, es importante la necesidad de suplementación. Si vas a viajar a algún lugar en invierno, es importante garantizar niveles de vitamina D óptimos. Tu Médico de confianza en esa consulta, te ayudará a elegir la dosis adecuada para ti. La Vitamina D es esencial para el sistema inmune y la salud ósea.

La atención a las señales del cuerpo es un acto de autocuidado fundamental. Presta mucha atención a los cambios en tu cuerpo y consulta a tu médico de confianza si notas algo inusual. La anticipación es el mejor regalo de Navidad que podemos darnos.

Invito a todas las mujeres a priorizar su bienestar y seguir estos consejos de salud preventiva en esta temporada festiva.

