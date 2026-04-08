Más del 80% de los laboratorios del país están «inoperantes», alerta Federación de Bioanalistas

La presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, Judith León, aseguró este martes que más del 80% de los laboratorios del país están «inoperantes», dificultando la atención de la ciudadanía.

León sostuvo una entrevista en el programa La Frecuencia de Hoy, de Unión Radio. Al ser consultada sobre el estado del sector en la actualidad, sentenció que «el 81 % de nuestros laboratorios se encuentran inoperantes».

«Cuando hablamos de inoperatividad es cuando el paciente no tiene respuesta de su estado de salud, porque nosotros somos los que estamos visibilizando si el diagnóstico es preciso, trabajamos la vigilancia epidemiológica, identificamos factores de riesgo, la conducta terapéutica», detalló León.

La especialista recordó la importancia de los laboratorios para la salud de los ciudadanos. «Somos los que damos la información para poder visibilizar», añadió.

LEÓN SEÑALA LA DOTACIÓN

Esta situación se debería a la ausencia de reactivos y equipos tecnológicos actualizados en los laboratorios del país. En tal sentido, León insistió en que el gobierno nacional debe brindar los recursos para que los profesionales puedan realizar su trabajo.

«Nosotros tenemos bioanalistas, lo que no están dadas son las condiciones para que el profesional pueda ingresar al sistema con condiciones laborales, equipamientos, reactivos y herramientas de control de calidad», expuso León.

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La bioanalista apuntó que esta es la principal causa de los problemas que viven los laboratorios. «Todos esos elementos no están dados dentro de los servicios, por eso es que no hay operatividad», concluyó.

Las declaraciones de León se dieron el mismo día en el que el Ministerio de Salud anunció un plan de optimización de instalaciones sanitarias en Caracas: Hospital Domingo Luciani, Maternidad Concepción Palacios y el Hospital de Niños de Caracas.