Un rayo mata a un turista y deja herido a otro de nacionalidad estadounidense en Perú

Un turista aún sin identificar murió y otro de nacionalidad estadounidense quedó herido al ser alcanzados por un rayo el pasado miércoles, durante un recorrido en bicicleta por los Andes peruanos, a más de 4.237 metros de altitud.

El suceso ocurrió en el sector la sureña región de Cusco, donde un grupo de ciclistas de montaña se vio sorprendido por una tormenta eléctrica mientras descendía una de las montañas de su ruta.

Al llegar los equipos de emergencia alertados, constataron el cadáver de un hombre aún sin identificar, de unos 37 años, vestido con polo, pantalón y rodilleras negros, calzado marrón y una bicicleta celeste, de acuerdo a los reportes de medios locales.

Asimismo, encontraron al ciudadano peruano Dani Peralta, identificado como guía turístico, aparentemente ileso, y un segundo afectado por el rayo más adelante, un estadounidense de 41 años que responde al nombre de James Alexander Fernández, quien fue evacuado de la zona al Hospital Regional de Cusco, donde permanece en observación, según la Policía.

“Durante la intervención, personal policial constató también la presencia de un varón no identificado, quien se encontraba sin signos vitales y tendido junto a una bicicleta color celeste”, señaló la institución.

El grupo explicó haber recibido hasta dos descargas y fue evacuado de emergencia.

El deceso de la víctima mortal fue comunicado al Ministerio Público, encargado del levantamiento del cuerpo, y las diligencias sobre la investigación continúan.

