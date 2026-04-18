IMPACTANTES VIDEOS: Choque de camiones en Lara dejó al menos siete muertos

Este sábado en horas de la mañana se registró un fuerte accidente de tránsito en la carretera Barquisimeto-Carora, a la altura del sector Turturia, parroquia Castañeda, municipio Torres del estado Lara que dejó un trágico saldo de siete personas muertas y cinco lesionados.

De acuerdo con medios locales, dos vehículos de carga pesada chocaron con gran fuerza lo que generó un fuerte incendio. Los vehículos involucrados serían un camión, cargado de hortalizas, y otro camión, cargado de carbón vegetal; al parecer, uno de los vehículos llevaba consigo varios pasajeros.

Los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia se desplazaron al lugar para sofocar las llamas y realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales presentan quemaduras severas debido a la magnitud del incendio, informó el medio Noticias Barquisimeto.

Entre los muertos hay tres jóvenes oriundos de La Grita, municipio Jáuregui, identificados como Carlos Pineda y su hermano Anderson Pineda, dueños de la feria de hortalizas y Gabriel Duarte. Además, trascendió que los otros cuerpos estarían en proceso de identificación en la morgue de Barquisimeto, debido a que algunos quedaron calcinados.

Con respecto a los lesionados, a dos de ellos los trasladaron al Hospital «Pastor Oropeza» de Barquisimeto, y tres al Hospital “Baudilio Lara”, de Quíbor, Municipio Jiménez.