VIRAL: Entró a robar a un banco en Brasil y todo salió mal, perdió sus pantalones y terminó atrapado en la puerta giratoria

Un hombre de 20 años protagonizó un insólito intento de robo de banco en Brasil, que rápidamente se hizo viral debido a la insistencia del antisocial, a pesar de que todo le salía mal durante las más de dos horas que estuvo en el banco.

El intento de robo y posterior detención ocurrió en la región de la Zona da Mata de Minas Gerais. Las cámaras de vigilancia captaron todo el incidente en la madrugada del domingo, cuando el lugar se encontraba vacío.

Cuando la policía llegó al sitio lo encontraron escondido bajo las escaleras con heridas leves. Asimismo, informaron que tenía señales de consumo de drogas o alcohol.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ROBO?

Tras ingresar a la sucursal bancaria se dirigió a los cajeros automáticos y, a puñetazos y patadas, dañó al menos tres máquinas; aunque no pudo sustraer dinero.

Luego, durante casi 20 minutos, intentó atravesar la puerta giratoria. Al intentarlo, se quedó atascado por la cintura y luego por el cuello. En su forcejeo por salir, se le cayeron sus pantalones y quedó en ropa interior.

Tras lograr pasar por la puerta giratoria, se dirigió a los mostradores de servicio, a un gabinete donde se guardan los sobres de los cheques y luego a una puerta que indica el área segura.

Ladrão fica preso em porta giratória dentro de banco do interior de Minas Gerais pic.twitter.com/UQhJAIHW4L — BHAZ (@portal_bhaz) November 24, 2025

Al no poder acceder al dinero se detuvo en la pequeña mesa donde había una botella de café antes de irse. No obstante, para su mala fortuna, no había café en el termo, por lo que siguió caminando por la agencia.

Finalmente, intentó pasar de nuevo por la puerta giratoria, pero en esta ocasión no tuvo éxito. Casi dos horas y media después de ingresar al banco arribó la policía al lugar y lo detuvieron.

La sucursal abrió con normalidad el lunes para atender a los clientes.