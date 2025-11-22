EEUU

Administración de Trump se estaría preparando para lanzar nueva fase de operaciones en Venezuela

Fuerzas navales estadounidenses están desplegadas en el Caribe / Archivo

Estados Unidos se prepara para intensificar su presión sobre Venezuela con una nueva fase de operaciones, según revelaron, este sábado 22 de noviembre, fuentes con conocimiento del caso a la agencia de noticias Reuters, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

En los últimos días, cuatro funcionarios estadounidenses confirmaron a Reuters que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está lista para lanzar una nueva etapa de acciones relacionadas con Venezuela.

LEA TAMBIÉN: CHINA DICE QUE SEGUIRÁ APOYANDO A VENEZUELA A «SALVAGUARDAR SU SOBERANÍA Y SEGURIDAD«

Aunque no se ha precisado el alcance ni la fecha exacta de estas operaciones, la noticia llega en un contexto de fuerte despliegue militar en el Caribe y de un deterioro acelerado en las relaciones bilaterales.

Dos de los funcionarios estadounidenses afirmaron que las operaciones encubiertas probablemente serían el primer paso en la nueva acción contra Maduro.

Asimismo, se aclaró que los cuatro funcionarios citados en el artículo hablaron bajo condición de anonimato, debido a la sensibilidad de la inminente acción de Estados Unidos.

«El presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para impedir que las drogas sigan llegando a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia», afirmó uno de los funcionarios que habló bajo condición de anonimato.

Estados Unidos está considerando un nuevo marco legal que permitiría al presidente de ese país, Donald Trump, ordenar intervenciones militares contra cárteles de la droga en América Latina sin necesidad de contar con el consentimiento de los gobiernos afectados.  
Estados Unidos está desplegado en el Caribe en su lucha contra el narcotráfico / Archivo

Además, dos de los funcionarios estadounidenses dijeron que las opciones bajo consideración incluían «intentar derrocar a Maduro».

En tanto, el presidente Trump, por su parte, ha dejado entrever que ya tomó una decisión sobre Venezuela, aunque evitó dar detalles. “Ya me decidí”, declaró recientemente, en medio de reuniones de alto nivel y del despliegue del portaaviones USS Gerald Ford en aguas cercanas a Venezuela.

Estas maniobras forman parte de la llamada “Operación Lanza del Sur”, considerada el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la Guerra del Golfo

TRUMP DICE QUE PRONTO HABLARÁ CON MADURO

Trump también dijo que «pronto hablará con Maduro» y que tiene «algo muy específico que decir».

“Hablaré con él en un futuro no muy lejano”, dijo Trump en una entrevista con Brian Kilmeade de Fox News. Y añadió: “No puedo decirte qué, pero tengo algo muy específico que decir”.

Por su parte, Maduro dijo a principios de esta semana que las diferencias entre los países deben resolverse mediante la diplomacia. Señaló que está dispuesto a mantener conversaciones cara a cara con cualquier persona.

