Joven cantante e influencer fue “emboscada” y asesinada a tiros dentro de su carro en Los Ángeles

La cantante e influencer María de la Rosa, de 22 años, fue asesinada tras un ataque tipo “emboscada” en Los Ángeles (EEUU), un hecho que ha conmocionado tanto a la comunidad artística como a sus seguidores en redes sociales.

De acuerdo con lo reseñado People y otros medios locales, el ataque contra la cantante ocurrió en la madrugada del sábado 22 de noviembre en el barrio de Northridge, al norte de Los Ángeles.

Según los reportes oficiales, María de la Rosa se encontraba dentro de un vehículo estacionado en Bryant Street, cerca de Tampa Avenue, junto a otras personas, cuando dos hombres se acercaron y abrieron fuego sin previo aviso.

Lo que se detalló, es que aproximadamente a la 1:25 de la madrugada (hora local), la policía recibió los informes sobre el suceso.

Se informó que la joven cantante fue trasladada de emergencia a un hospital, pero no logró sobrevivir a las heridas. Otras dos personas que estaban en el automóvil resultaron gravemente heridas y permanecen en estado crítico.

De momento, la policía no ha arrestado a ningún sospechoso y el motivo sigue sin estar claro.

Por tanto, el caso sigue bajo investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS SOSPECHOSOS?

De momento, no hay mayores destalles sobre los perpetradores o autores del ataque contra la cantante.

Es por ello, que la policía pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda contribuir con las investigaciones.

El LAPD dijo que activó los teléfonos de dos detectives para recibir información en el número (818) 374-9550 y el (800) 222-8477. También se pidió enviar cualquier tipo en la página web www.lacrimestoppers.org.

¿QUIÉN ERA MARÍA DE LA ROSA?

De la Rosa lanzó su primera canción, “No me llames”, en agosto bajo el nombre de DELAROSA.

La publicación más reciente en su cuenta de Instagram, que tiene más de 40.000 seguidores, la muestra con una guitarra eléctrica en un estudio de grabación y tiene como la leyenda “Ocupada cocinando en el Stu”, en alusión al próximo lanzamiento de más música.

Desde la noticia de su muerte, muchas personas dejaron mensajes expresando su dolor por la pérdida de la joven intérprete en los comentarios.

En uno de los mensajes, Devin Christiansen, quien escribió que conoció a De La Rosa en un gimnasio “hace unos nueve o 10 años” cuando “no tenía absolutamente nada”, dijo que el cantante vio su potencial y lo ayudó a encontrar una agencia para impulsar su carrera.

«No podría estar más agradecido de haberla conocido en un momento en el que estaba en mi peor momento», escribió.

“Lamento mucho su pérdida. Dios ha recibido un ángel. Recuerdo cuánto hablaban de su futuro y lo orgullosos que estaban de ella. En este momento, les pido a todos que oren por ella y su familia. No hay palabras para expresar esta pérdida y este dolor. Dios, te pido que impones tus manos sobre esta familia y los guíes hacia la paz”, agregó.