EEUU

FOTO: Así quedó el parabrisas de un vehículo luego que un águila dejara caer un gato desde el cielo

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Un águila calva arroja un gato a través de su parabrisas / Cortesía: The Independent

Un insólito incidente en Carolina del Norte (EEUU) dejó a un conductor sin palabras, luego de que un águila calva soltó un gato muerto sobre su parabrisas, obligándolo a llamar al 911.  

Según relató en la llamada de emergencia, el animal cayó desde el cielo tras ser soltado por el águila calva, ave nacional de Estados Unidos y depredadora de gran tamaño. 

«Puede que no me creas, pero un águila calva me acaba de lanzar un gato por el parabrisas», dijo el atónito conductor mientras llamaba al 911, de acuerdo con lo reseñado en una nota de The Independent. «Me destrozó el parabrisas por completo», acotó.  

El operador respondió diciendo: «Te creo, honestamente», según una declaración de la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte, vista por ABC 11.  

«Tuve un testigo que dijo: ‘Esto es lo más loco que he visto en mi vida'», añadió la persona que llamó mientras se recuperaba del accidente. 

El hecho ocurrió en la Ruta 74 de Estados Unidos, en el condado de Swain, cerca del Parque Nacional Great Smoky Mountains, cuando el conductor circulaba tranquilamente y de repente un fuerte impacto destrozó el lado del pasajero de su parabrisas.  

Las autoridades locales confirmaron el incidente y compartieron imágenes del vehículo con un enorme agujero en el vidrio delantero.  

El felino aparentemente fue derribado por un águila calva que volaba sobre la carretera US-74 / Cortesía: The Independent

ÁGUILAS CALVAS EN ESTADOS UNIDOS 

De acuerdo con expertos en fauna silvestre, este tipo de aves pueden alcanzar hasta un metro de altura y una envergadura de más de dos metros, lo que las convierte en depredadores capaces de transportar presas de tamaño considerable.  

Según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés), actualmente hay alrededor de 316.700 águilas calvas en Estados Unidos, ya que el ave se considera en peligro de extinción desde la década de 1980. 

Esa cifra representa una recuperación masiva de la población, que se ha cuadruplicado desde 2009. De hecho, muchos estados ya no consideran que las águilas calvas estén en peligro de extinción. 

La recuperación de las poblaciones de aves se vio favorecida por la prohibición de pesticidas altamente tóxicos, como el DDT, y por las medidas de protección ambiental. 

