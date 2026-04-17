Las revelaciones que hizo la hermana de los condenados en el caso Canserbero, pidió anular la sentencia de 25 años

Bárbara Améstica, hermana de Natalia y Guillermo Améstica, anunció que presentará una solicitud formal para la revisión del proceso judicial por la muerte de Tirone González, conocido como Canserbero, y el productor Carlos Molnar.

Bárbara aseguró que los organismos de justicia coaccionaron a sus hermanos para que se inculparan y violaron todos sus derechos durante el juicio. «Nunca tuvimos acceso a los expedientes. Los abogados nunca pudieron tener acceso a ellos. Estaban en blanco, no sabíamos de qué los iban a acusar», dijo en conversación con Vladimir Villegas.

«Queremos un juicio con todas las garantías para los acusados. Donde tengamos abogados, que en este juicio un juez pueda decir con base a los hechos qué fue lo que pasó. Queremos tener esa oportunidad», acotó.

Asimismo, denunció la «coacción» que habrían sufrido sus hermanos. «En estos momentos pedimos que permitan que mis hermanos tengan sus abogados, porque estando detenidos en un centro de detención preventiva sale una supuesta carta donde ellos renuncian a sus abogados privados, bajo coacción. Los videos que grabaron salieron de su sitio de reclusión donde ellos se autoincriminan, por supuesto tenemos que dudar porque no había presencia de defesores, no había presencia de juez. Tengo entendido que no había fiscales».

«Ustedes ven los videos y ven a mi hermana esposada. Allí la voluntad estaba coaccionada. No es posible hacer una autoincriminación bajo coacción. La ley dice que si vas a confesar debes hacerlo en un espacio con las garantías que establece la ley», asentó.

«La justicia y verdad debe construirse sobre un juicio justo. No puede haber justicia si no hay defensa. Cuando a mis hermanos les quitan sus abogados, los coaccionan para grabar videos para admitir los hechos, eso no puede ser justo en ningún lado», remarcó.

Asimismo, señaló que quedaron con muy pocos recursos por emplear debido a estas irregularidades. «Perdimos derecho a la apelación porque el defensor público nunca apeló. No hizo lo que tenía que hacer. Solo nos queda un recurso de revisión ¿Cuándo procede? Cuando es evidente que en la causa ha habido una violación al debido proceso y al derecho a la defensa».

«Se puede ver todo lo que se hizo mediáticamente y cómo se llevó esto como un reality show y la justicia no puede ser llevada como un espectáculo. La justicia debe ser con una garantía procesal donde los acusados tengan derechos también, empezando por sus abogados y principios como derecho a la presunción de inocencia y el acceso a los expedientes», manifestó.

«Pedimos que se pueda revisar el caso, que podamos tener la oportunidad ahora sí de tener un juicio con todas las garantías como debe ser. Nos hemos acercado a comisiones, diputados, ahora vamos a acercarnos a la Fiscalía y Defensoría del pueblo para exponer nuestro caso», concluyó.