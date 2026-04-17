Venezuela

Renunció Laura Guerra: Delcy Rodríguez designó a nuevo presidente del BCV

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
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Rodríguez BCV

La presidenta encargada Delcy Rodríguez designó este jueves a Luis Pérez como el nuevo presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), tras la renuncia de Laura Guerra, quien ejercía ese cargo.

«He recibido una comunicación de la licenciada, Laura Guerra, que ha presentado su renuncia al BCV. Seguirá con otras actividades en el ámbito de gobierno y asume el vicepresidente del BCV, Luis Pérez, que se encuentra allí entre ustedes», dijo durante un acto con motivo de la promulgación de la Ley Orgánica de Minas.

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«Quiero manifestarle mis felicitaciones y asumir como contempla la ley e iniciar todos los mecanismos tal cual como están expresados en la ley del BCV», añadió Rodríguez.

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Además, Luis Pérez ejerció como viceministro de Seguimiento y Control del Desarrollo Ecominero, del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico designado como encargado en el año 2024. También encabezó como interino la directiva de Carbones del Zulia (CarboZulia).

Su desempeño en la estructura del Estado ha estado vinculado a la minería, aunque también ejerció la vicepresidencia ejecutiva del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).

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