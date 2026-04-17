Venezuela

Liberaron bajo régimen de presentación al dirigente opositor Alexis Paparoni, lo habían detenido en Maiquetía

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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El dirigente opositor Alexis Paparoni fue liberado la noche de este jueves luego que estuvo varias horas detenido en el Aeropuerto de Maiquetía.

La información fue confirmada por su hermano, Carlos Paparoni en sus rede sociales.

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«Liberaron a Alexis Paparoni, pero el peligro persiste. Hoy (jueves) duerme en su casa, gracias a la presión de todos», comentó el político.

Sin embargo, sostuvo que fue liberado bajo régimen de presentación. «Este viernes debe enfrentar a la fiscalía sin que existan cargos claros en su contra», dijo.

«No es momento de bajar la guardia», expresó el opositor.

LA DETENCIÓN DE ALEXIS PAPARONI

El partido Primero Justicia (PJ) denunció este jueves la detención del dirigente político Alexis José Paparoni en el Aeropuerto de Maiquetía, luego de que se le impidió abordar un vuelo hacia El Vigía, estado Mérida.

La tolda amarilla precisó que Paparoni, presidente del partido en Mérida, fue «detenido arbitrariamente». Previamente, el dirigente político habría sido abordado por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

«No me dejaron embarcar y me mandaron a bajar la maleta, pero no me dejan irme sino hasta esperar una llamada. Estoy escuchando que parece que deben hacer un procedimiento», afirmó Paparoni antes de perder la comunicación.

«Luego de haberle retenido ilegítimamente sus documentos y mantenerlo flanqueado por funcionarios Dgcim por varias horas se lo acaban de llevar detenido y lo incomunicaron cuando estábamos hablando», acotó María Beatriz Martínez, presidenta de PJ.

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