Petro viajará el 24Abr a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez, esta es su propuesta para incluir a la oposición en el Gobierno

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que visitará Caracas este 24 de abril para reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, asimismo propuso que se instale en Venezuela un gobierno compuesto entre el gobierno y la oposición.

«Yo la invité a Cartagena, pero a ella le da temor, entiendo por qué, y se dañó la reunión en la frontera. Dijo que había unos problemas de seguridad, que también me pareció que era exceso de temor y el 24 de abril voy a ir a Caracas. Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña», señaló en una entrevista desde España.

«Voy a Caracas, he ido varias veces. Partes de mis idas es lo que me ha llevado a que me metan en la lista Ofac», recalcó.

Por otra parte, recordó que en algún momento le pidió a Nicolás Maduro que dejara el poder. «Yo fui a Venezuela en tiempos de Maduro a decirle, yo hablaba mucho con Europa y con el gobierno Biden en ese momento, que era el momento de dejar el poder si el pueblo quería eso. Que dejara expresarse libremente al pueblo».

#17Abr 8:30 am | El presidente Gustavo Petro anunció que viajará a Caracas el 24 de abril para reunirse con Delcy Rodríguez. El mandatario planteó la necesidad de un gobierno común transitorio en Venezuela para generar confianza política. 📹Video: Cortesía @EFEnoticias pic.twitter.com/CB8GkUZfUT — Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) April 17, 2026

GOBIERNO ENTRE OPOSICIÓN Y OFICIALISMO

Gustavo Petro volvió a insistir en que la transición en Venezuela pasa por la formación de un gobierno entre la oposición y el oficialismo. «Yo lo que he propuesto, no me cree nadie hasta ahora, es hacer algo que se hizo en Colombia para hacer la paz, que fue cogobernar un tiempo para darse confianzas. Y esa confianza permitiría las elecciones libres de verdad».

«Yo pienso que debería estar en un periodo de uno o dos años. Allí tiene que aparecer una alternativa, una Venezuela sin petróleo. Yo lo estoy practicando y en Venezuela no está eso ni en la oposición, ni en el gobierno y ese es un tema que quiero hablar con Delcy. Entonces, cómo escaparse, porque hoy el petróleo es la maldición de Venezuela», señaló.

«Si Venezuela se escapa del petróleo vuelve a la libertad. Deben gobernar ambos sectores actuales», sostuvo.