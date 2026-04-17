Murió Alexis Montilla, creador de los famosos parques Los Aleros y la Venezuela de Antier en Mérida

Este viernes se dio a conocer la muerte de Alexis Montilla, creador de los parques Los Aleros, La Venezuela de Antier y La Montaña de los Sueños, que formaban parte de la icónica ruta turística del estado Mérida.

«Con profundo pesar les informo el fallecimiento del gran amigo Alexis Montilla creador de los parques temáticos. Hombre de sueños y trabajo incansable por Mérida. Gracias por tanto», informó el periodista Leonardo León en sus redes sociales.

#17abr….Con profundo pesar les informo el fallecimiento del gran amigo Alexis Montilla creador de los parques temáticos…Hombre de sueños y trabajo incansable por Mérida..Gracias por tanto pic.twitter.com/zxPbf8AMhq — Leonardo León (@leoperiodista) April 17, 2026

El parque Los Aleros también compartió una emotiva publicación en sus redes. «Con mucho dolor anunciamos la partida física de nuestro querido fundador, Don Alexis Montilla».

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«Su visión, legado y amor vivirán por siempre en cada rincón y en el corazón de quienes tuvimos el honor de conocerlo. Elevamos nuestras oraciones y enviamos fortaleza a su familia en este difícil momento. Paz a su alma», indicó en sus redes sociales.

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Montilla es recordado como un importante visionario empresario y gestor cultural que impulso el turismo en el estado Mérida. Gracias a su capacidad creativa y su profundo amor por las tradiciones andinas, en 1984 fundó a Los Aleros y La Venezuela de Antier, espacios que permitieron a millones de visitantes recrear la historia, la arquitectura y el folklore venezolano del siglo XX.

Durante su vida también erigió monumentos a la identidad venezolana. Entre sus obras también destaca la Montaña de los Sueños. Como parte de su inspiración resaltaba el rescatar aspectos culturales antiguos que de no ser por su obra se abrían perdido con el tiempo.