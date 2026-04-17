Venezuela

Delcy Rodríguez celebró el regreso de Venezuela al FMI y envió un mensaje a Trump

Por Caraota Digital
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Prensa Presidencial

(EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este jueves la reanudación de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que se trata de un «paso muy importante» para la economía de su país.

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En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista agradeció a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y dijo que el país suramericano está normalizando «todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo y responsabilidades».

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«Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región. Ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela y quiero también agradecer a todos los países, a todos los Gobiernos que se sumaron a este impulso del regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional», señaló.

En ese sentido, Rodríguez expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y a «todos los equipos que también estuvieron involucrados» en el regreso de Venezuela a la organización financiera con sede en Washington.

Además, la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de EE.UU., agradeció a Brasil, Emiratos Árabes Unidos y a Catar, que también «estuvieron colaborando en todo este proceso».

DELCY RORÍGUEZ SOBRE EL REGRESO AL FMI 

De igual forma, Delcy Rodríguez dijo que el «extremismo venezolano» trató de impedir, en visitas a capitales de Europa, el regreso de su país al Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Es muy lamentable, tengo que decirlo responsablemente, es muy lamentable que el extremismo venezolano se dio a la tarea de visitar capitales de Europa y otros países para tratar de impedir este paso tan importante para nuestra economía», comentó.

El FMI anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Esto tras haberlas suspendido en 2019 por cuestiones de «reconocimiento del gobierno», según informó Georgieva.

La decisión fue adoptada en consonancia con «las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional. Y que representan la mayoría del poder de voto total del FMI”, según el comunicado oficial difundido por el organismo.

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El Fondo recordó además que Venezuela es miembro de la institución desde 1946. Pero que las relaciones con el país habían sido suspendidas en marzo de 2019. Esto cuando el organismo decidió pausar sus contactos «debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno».

LEY DE MINAS

Por otra parte, Delcy Rodríguez firmó la nueva Ley de Minas, aprobada el pasado 9 de abril por el Parlamento.

«Queda, a partir de este momento, promulgada la Ley Orgánica de Minas. Aquí está, se la entrego al pueblo de Venezuela, esta ley que permitirá captar importantes inversiones», expresó.

Rodríguez también agradeció a Trump y a Marco Rubio, así como al resto de las autoridades estadounidenses que han «interviniendo en todo este proceso. Por la buena disposición en la dirección de tener relaciones diplomáticas y económicas de cooperación con Venezuela. Y adaptadas a una realidad que permite que se conozca la verdad» del país latinoamericano.

EFE
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