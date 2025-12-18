EEUU

EN VIDEO: EEUU destruye una nueva lancha en el Pacífico y deja cuatro muertos

(EFE).- Las fuerzas armadas de EE.UU. destruyeron este miércoles una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y asesinaron a las cuatro personas que tripulaban la nave.

El ataque fue ejecutado bajo el marco del operativo «Lanza del Sur» y fue ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, de acuerdo con el Comando Sur por medio de su cuenta oficial de X.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses acompañaron la publicación del ataque con un video donde se observa a un buque en movimiento que resulta impactado.

ATAQUE EN EL PACÍFICO

El nuevo ataque fue anunciado minutos antes de que el presidente, Donald Trump, realice un anuncio desde la Casa Blanca, que se supone tendrá un importante acento económico, aunque ha generado creciente interés luego de elevar tensiones con Venezuela al asegurar que el país suramericano ha «robado» petróleo y activos estadounidenses.

El martes Trump ordenó incautar todos los petroleros venezolanos sancionados. Tal cual como hicieron con uno la semana pasada en el Caribe que fue remolcado hasta un puerto estadounidense.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADURO AFIRMA QUE SE OPONE A UNA GUERRA CON TRUMP: «HEMOS DICHO QUE NO»

Con este nuevo ataque, ya son más treinta las embarcaciones destruidas. Y al menos un centenar de personas asesinadas, supuestamente asociadas al crimen organizado. Aunque el Gobierno de Donald Trump no ha publicado detalles de sus identidades.

Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar en las costas venezolanas. El mandatario republicano no ha descartado que pronto se realicen ataques a objetivos terrestres justificándose en el combate al narcotráfico.

EFE
