Estos son los estados de EEUU en los que se espera nieve en Navidad

La Navidad 2025 en los Estados Unidos podría estar marcada por un paisaje invernal con nieve en varias regiones del país, según el pronóstico estacional publicado por The Old Farmer’s Almanac.

Este informe, ampliamente consultado por viajeros y planificadores logísticos, anticipa una combinación de mucha nieve y lluvias dispersas que afectarán especialmente al noreste, el medio oeste superior, la cuenca de los Grandes Lagos y el valle este de Ohio.

Alaska también figura entre los estados con alta probabilidad de nieve, lo que podría complicar los desplazamientos durante las festividades.

Vale destacar, que las condiciones meteorológicas previstas no solo tienen implicaciones estéticas para quienes sueñan con una “blanca Navidad”, sino también logísticas.

Las autoridades advierten sobre posibles peligros en las carreteras debido a la acumulación de nieve y hielo, especialmente en zonas montañosas y rurales. Esto podría afectar tanto a los viajes familiares como al transporte de mercancías, en una época del año caracterizada por alta demanda y movilidad.

Es por ello, que se recomendó a los conductores y viajeros mantenerse informados y tomar precauciones adicionales.

¿CUÁNDO SE VERÁ LA NIEVE?

El informe también destacó que las nevadas podrían comenzar desde mediados de noviembre en algunas ciudades del norte, como parte de una temporada invernal que se anticipa más activa en ciertas regiones.

Las áreas cercanas a los Grandes Lagos, Nueva Inglaterra y las Montañas Rocosas ya han registrado las primeras precipitaciones de nieve, lo que refuerza las proyecciones para diciembre.

Este adelanto del invierno ha generado entusiasmo entre los amantes de los deportes de nieve y preocupación entre quienes dependen de condiciones estables para sus actividades.

NO TODOS CONTARÁN CON NIEVE

En contraste, el sur del país y la costa atlántica experimentarán un clima más templado y cielos despejados. Estados como Florida, Texas y partes de Georgia podrían disfrutar de temperaturas agradables, sin presencia de nieve ni lluvias significativas.

Esta variabilidad climática refleja la diversidad geográfica de Estados Unidos, donde las condiciones pueden cambiar drásticamente de una región a otra durante el invierno. Para quienes buscan escapar del frío, estas zonas podrían convertirse en destinos preferidos.

ESTADOS CON POSIBLE NIEVE EN NAVIDAD