Caraota Show

Rawayana lo hace de nuevo: Este es el artista internacional con quien harán una nueva colaboración

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Rawayana

La banda venezolana Rawayana volverá a realizar una colaboración con un artista internacional y en este caso será el cantante Juanes.

De acuerdo a lo reseñado por el propio artista colombiano, ambos hicieron el tema «Timelapse De Sol».

Leer Más

La dura confesión de un exintegrante de One Direction sobre la muerte de Liam Payne
¿Juan Gabriel en París? El video viral que reaviva las teorías sobre su «falsa muerte»
A dos años de su muerte, estrenarán documental que explora los últimos días de vida de Matthew Perry

Esta canción formará parte del disco JuanesTeban que saldrá el próximo 6 de marzo de 2026.

«La hice con unos panas de Venezuela, es muy cool. Es brutal, es una cumbia-reggae muy caribeña con sonido vintage pero moderno y a mí me encanta. No veo la hora de poder cantar esa canción en un concierto con ustedes», expresó Juanes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: BETO MONTENEGRO DE RAWAYANA SORPRENDIÓ AL CANTAR CON JUAN LUIS GUERRA EN REPÚBLICA DOMINICANA

Este duodécimo álbum de estudio de Juanes explora la dualidad entre cumbia y rock. Incluso también tendrá colaboraciones con Bomba Estéreo y Mon Laferte.

«Es un retrato caleidoscópico de las muchas versiones que conviven dentro de mí», escribió el colombiano a principios de febrero al compartir la portada del disco.

Vale recordar que Rawayana ha cantando junto a Natalia Lafourcade, Bomba Estéreo, Monsieur Periné, Parcels, Manuel Turizo, DannyLux, Jowell & Randy, Justin Quiles. Además, ha realizado temas con artistas venezolanos como Mau y Ricky, Elena Rose, Akapellah, Micro TDH, Servando Primero, entre otros.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

A veces tomar «el camino equivocado» puede generar prostatitis
Columnistas
Con este sencillo truco podrás aumentar de manera exponencial tus seguidores en Instagram
Instagram notificará a padres si sus hijos buscan contenido sobre quitarse la vida o autolesiones
Tendencias
periodistas
Liberaron a Pedro Urribarri y Jonathan Carrillo, eran los dos últimos periodistas presos en el país
Venezuela