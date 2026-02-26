Rawayana lo hace de nuevo: Este es el artista internacional con quien harán una nueva colaboración

La banda venezolana Rawayana volverá a realizar una colaboración con un artista internacional y en este caso será el cantante Juanes.

De acuerdo a lo reseñado por el propio artista colombiano, ambos hicieron el tema «Timelapse De Sol».

Esta canción formará parte del disco JuanesTeban que saldrá el próximo 6 de marzo de 2026.

«La hice con unos panas de Venezuela, es muy cool. Es brutal, es una cumbia-reggae muy caribeña con sonido vintage pero moderno y a mí me encanta. No veo la hora de poder cantar esa canción en un concierto con ustedes», expresó Juanes.

Este duodécimo álbum de estudio de Juanes explora la dualidad entre cumbia y rock. Incluso también tendrá colaboraciones con Bomba Estéreo y Mon Laferte.

«Es un retrato caleidoscópico de las muchas versiones que conviven dentro de mí», escribió el colombiano a principios de febrero al compartir la portada del disco.

Vale recordar que Rawayana ha cantando junto a Natalia Lafourcade, Bomba Estéreo, Monsieur Periné, Parcels, Manuel Turizo, DannyLux, Jowell & Randy, Justin Quiles. Además, ha realizado temas con artistas venezolanos como Mau y Ricky, Elena Rose, Akapellah, Micro TDH, Servando Primero, entre otros.