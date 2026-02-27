Netflix abandonará la carrera para comprar Warner Bros, esta fue la razón

La plataforma de streaming Netflix informó este jueves que abandonó la carrera por comprar el conglomerado de cine y entretenimiento Warner Bros, luego de que Paramount Skydance presentara una oferta considerada superior.

A principios de esta semana, Paramount incrementó su oferta para comprar la totalidad de Warner Bros Discovery (WBD) a 31 dólares por acción. Así pues, superó el acuerdo alcanzado por Netflix de 30 dólares, todo en efectivo.

En medio de especulaciones sobre el futuro de Warner Bros, Netflix declinó este jueves aumentar su oferta de compra. La empresa recibió una notificación de la junta directiva del WBD informando que Paramount presentó una «propuesta superior».

«Siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance», detalló Netflix en un comunicado.

Netflix aseguró que el acuerdo que alcanzó con WBD a principios de diciembre «habría generado valor para los accionistas». Sin embargo, «esta transacción siempre fue una buena oportunidad al precio justo, no una imprescindible a cualquier precio».

NETFLIX AGRADECE A WBD

Igualmente, Netflix destacó el valor de Warner Bros, a la que calificó como una «organización de clase mundial». En tal sentido, agradeció a la junta directiva de WBD por «llevar a cabo un proceso justo y riguroso».

«Creemos que habríamos sido firmes defensores de las marcas icónicas de Warner Bros. y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más empleos de producción en Estados Unidos», acotó Netflix.

La plataforma también descartó cualquier especulación sobre problemas económicos que podrían haber derribado la compra. «El negocio de Netflix goza de buena salud, solidez y crecimiento orgánico, impulsado por nuestra programación y nuestro servicio de streaming de primera clase», sentenció.