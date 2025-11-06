EN VIDEO: Impresionante incendio arrasó con la casa del entrenador del Miami Heat, equipo de la NBA

Durante la madrugada de este jueves, 6 de noviembre, un voraz incendio consumió gran parte de la casa del entrenador de baloncesto de los Miami Heat (NBA), Erik Spoelstra, ubicada en el suroeste del condado de Miami-Dade, cerca de Coral Gables.

De acuerdo con medios locales, el fuego se desató alrededor de las 4:30 de la madrugada, activando una segunda alarma que movilizó a más de 20 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade.

En concreto, lo que se precisó, es que las llamas envolvieron dos estructuras de la propiedad, provocando un colapso parcial y daños materiales significativos.

Asimismo, se detalló que Spoelstra no se encontraba en casa al momento del incendio, ya que regresaba de un viaje con el equipo tras una derrota ante los Denver Nuggets por 122-112 el miércoles por la noche.

De hecho, el vuelo chárter aterrizó poco después de las 5:00 de la mañana, y el entrenador llegó a su domicilio mientras los bomberos todavía combatían las llamas.

Mientras los bomberos hacían su trabajo, Spoelstra recorría los alrededores de su casa envuelta en llamas, deteniéndose por momentos y visiblemente impactado, además con las manos en la cabeza como si intentara asimilar la magnitud del desastre.

🇺🇸 | AHORA: Un gran incendio causó graves daños esta mañana en la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra. Spoelstra no se encontraba en casa en el momento del incendio y no se reportaron heridos.

pic.twitter.com/541quFXDXd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 6, 2025

¿QUÉ TAN AFECTADA QUEDÓ LA CASA?

Lo que se constata por medio de fotos aéreas, la vivienda principal, junto con una edificación lateral que incluía una parrilla, resultaron gravemente afectadas. A pesar de la rápida respuesta de los bomberos, el daño es considerado irreversible.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa del incendio, y las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos. También se aclaró que ninguna otra propiedad resultó afectada por las llamas.

Según los documentos oficiales, Spoelstra adquirió la residencia de cinco habitaciones en diciembre de 2023, y desde entonces emprendió una serie de remodelaciones significativas para adaptar el espacio a sus necesidades.

Como era de esperarse, la comunidad deportiva y los seguidores del Miami Heat han expresado su solidaridad con Spoelstra, quien ha sido una figura clave en la NBA durante más de una década.