EEUU anuncia que «trabajará para mejorar la red eléctrica» de Venezuela

El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció este miércoles que trabajará para «mejorar la red eléctrica» de Venezuela, en el marco de un acuerdo para la comercialización de petróleo venezolano.

La Administración Trump aseguró que alcanzó un «acuerdo energético» con el gobierno de Delcy Rodríguez. De acuerdo al comunicado, los fondos de la venta de crudo serán enfocados en el desarrollo de Venezuela.

Uno de los aspectos más destacables del comunicado es la mención de la red eléctrica venezolana. «Se encuentra deteriorada y frágil tras años de mala gestión socialista, corrupción y mantenimiento deficiente», expuso el comunicado.

«Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, esencial para aumentar la producción petrolera, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano», detalló el Departamento de Energía.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que la producción eléctrica en Venezuela ha caído en más del 30%. Esto habría ocurrido por «inversión insuficiente y prácticas de operación y mantenimiento corruptas e inadecuadas».

«MODERNIZACIÓN»

La Casa Blanca aseguró que controlará «indefinidamente» las ventas de petróleo procedente de Venezuela. De igual forma, confirmó que buscará modernizar las instalaciones petroleras del país.

«Como parte de la importante modernización, expansión y modernización requerida, Estados Unidos autorizará la importación de equipos, repuestos y servicios seleccionados para yacimientos petrolíferos», dijo.

Según el Departamento de Energía, se venderá entre 30 y 50 millones de barriles de crudo extraído en Venezuela. El gobierno de Rodríguez, por su parte, aseguró que «negocia» para la venta de «volúmenes de petróleo».

Trump aseguró que los fondos procedentes de estas ventas «se desembolsarán en beneficio del pueblo estadounidense y venezolano». Asimismo, dijo que controlará los recursos, mientras «reduce selectivamente las sanciones».