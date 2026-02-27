¿Dolarización en Venezuela? Lo que dice economista José Guerra sobre el rumor que ha circulado en redes

El economista José Guerra señaló este viernes que no está planteada la dolarización de la economía venezolana tras el rumor que ha circulado en redes.

«No está planteada la dolarización. Eso lo advertí ante una viralización de una información hecha por gente irresponsable que dijo que el 1 de marzo comenzaba la dolarización, pero es falso», comentó.

Asimismo, expresó que de ser el caso esto hubiese implicado transportar millones de dólares en efectivo desde EEUU hacia Venezuela para «cubrir el espacio que iba a dejar el bolívar».

«Ese implicaría que el BCV, a través de los bancos comerciales, le comprara los bolívares al público con dólares, y las cuentas de los bancos se denominaran en dólares, por lo cual había que actualizar los sistemas contables de los bancos para adaptarlos a la nueva unidad monetaria que sería el dólar», indicó.

Destacó que también habría que actualizar los software de los cajeros automáticos para que reconocieran el dólar como unidad monetaria «para dispensarlo al público en billetes de distinta denominación».

«El esfuerzo logístico de desplegar por todo el país la cantidad de dólares era gigantesco. Y no está planteado la dolarización», sentenció.

José Guerra sostuvo que la dolarización es la renuncia a tener moneda propia y que la política monetaria la haga la Reserva Federal de Estados Unidos.

«Desde el punto de vista macroeconómico, eso significa que la inflación cae de ipso facto, porque tienes de referencia al dólar. Pero crea un problema, cuando entras a la dolarización no puedes salir de ella. Y creas otros problemas como la vulnerabilidad externa. Es un camino sin retorno. Lección: no hacer caso a información no verificada y ser responsables con la información», manifestó.