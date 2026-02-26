Escándalo en México: Peso Pluma y otros artistas estarían vinculados a red de lavado de dinero de ‘El Mencho’

El cantante Peso Pluma está en el ojo del huracán luego de aparecer encabezando la lista de artistas vinculados a la red de operaciones de lavado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder abatido del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La información la dio a conocer el periodista Antonio Nieto, que tuvo acceso a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y las unidades de inteligencia en México.

En la lista aparecen empresas y disqueras, así como diversas figuras del ámbito musical. En el caso de Peso Pluma, su nombre aparece vinculado a la estructura financiera y de producción investigada, lo que ha levantado alerta entre las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero.

Entre los señalados también se encuentran Gerardo Ortiz Medina, Adrián Gabriel Salguero Mora y Jesús Lenin Cota Ramírez. Por los momentos, la investigación recién comienza y están intentando esclarecer posibles responsabilidades legales y la magnitud del presunto lavado de activos.

En 2023, Peso Pluma recibió una advertencia desde Tijuana, Baja California, presuntamente firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación. En los mensajes le advertían que no se presentara en el concierto que tenía programado para el 14 de octubre de ese año, además de lanzar amenazas directas en su contra, reseñó Infobae.

Posteriormente, el artista recibió señalamientos por presuntos vínculos con una estructura de lavado de dinero asociada a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

En 2025, una avioneta sobrevoló la ciudad de Culiacán, Sinaloa, desde donde arrojaron volantes con acusaciones contra 25 cantantes e influencers, entre ellos Peso Pluma.

En los documentos se les señalaba por supuestamente colaborar en el financiamiento de la organización criminal. Además, los mensajes advertían que estas personas serían perseguidas y exhortaban a la población a no consumir su música ni su contenido.