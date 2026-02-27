Venezuela

Segundo día consecutivo de bajones eléctricos en Caracas y varias regiones del país

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Reportaron fuerte fluctuación eléctrica en gran parte del país durante la tarde de este 14Jun
Foto: Diario de Los Andes

Fuertes bajones eléctricos afectaron la Gran Caracas y otras zonas del país en la tarde del viernes, de acuerdo a reportes en redes sociales. Se trata de la segunda jornada consecutiva con fluctuaciones en la ciudad capital.

Contents

El primer bajón ocurrió cerca de las 2 de la tarde y el segundo unos 50 minutos después, afectando desde Caracas hasta el estado Zulia. La fluctuación impactó a los municipios capitalinos de Sucre, Baruta, El Hatillo, Libertador y Chacao.

Leer Más

Nicolás Maduro se juramentó ante la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2031
Alertan que quedan sólo 13 días para aprobar la ley de presupuesto nacional del 2023 y exigen publicar su contenido
«Bono no es salario»: Lo que dijo Capriles sobre los $100 del ingreso mensual que anunció Maduro

Los internautas indicaron que se trató de dos bajones seguidos, siendo la última fluctuación la más intensa. En tal sentido, algunos equipos eléctricos se apagaron por unos segundos o parpadearon las luces de los hogares.


Desde otros puntos también reportaron los bajones: Zulia, Carabobo, La Guaira, Carabobo, Guárico, Mérida, Aragua, Miranda, Lara y Falcón.

SEGUNDO DÍA DE BAJONES

Hasta las 3:30 de la tarde, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre los bajones. Se desconoce la razón de la falla o si se tomaron medidas para controlar la situación.

Se trata del segundo día consecutivo con bajones en la Gran Caracas y regiones cercanas. Durante la tarde del jueves, varias zonas de la ciudad capital quedaron sin servicio eléctrico por varias horas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DOLARIZACIÓN EN VENEZUELA? LO QUE DICE ECONOMISTA JOSÉ GUERRA SOBRE EL RUMOR QUE HA CIRCULADO EN REDES

Los bajones no son casos aislados y son habituales en varias ciudades del país. Aunque Corpoelec ha atribuido varias fallas a supuestos ataques, los expertos afirman que se deben a falta de mantenimiento e inversión en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Los bajones ocurrieron unas semanas después de que la presidente encargada, Delcy Rodríguez, anunció una reforma legislativa para «actualizar y mejorar» el SEN. Estados Unidos también manifestó su voluntad de colaborar en estos proyectos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Abren convocatoria a postulaciones para fiscal general y defensor del pueblo, estas son las fechas
Venezuela
VIDEO VIRAL: Guía turístico vandalizó una de las pirámides de Egipto, esta es la impactante multa que enfrenta tras ser detenido
Mundo
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, precisó nuevos detalles sobre la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, revelando que 44 misiles fueron lanzados de manera simultánea para neutralizar las defensas militares venezolanas minutos antes del descenso de los helicópteros estadounidenses.  
Secretario de Guerra reveló cuántos misiles usaron para neutralizar las defensas en Caracas y capturar a Maduro
EEUU