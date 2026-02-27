Segundo día consecutivo de bajones eléctricos en Caracas y varias regiones del país

Fuertes bajones eléctricos afectaron la Gran Caracas y otras zonas del país en la tarde del viernes, de acuerdo a reportes en redes sociales. Se trata de la segunda jornada consecutiva con fluctuaciones en la ciudad capital.

El primer bajón ocurrió cerca de las 2 de la tarde y el segundo unos 50 minutos después, afectando desde Caracas hasta el estado Zulia. La fluctuación impactó a los municipios capitalinos de Sucre, Baruta, El Hatillo, Libertador y Chacao.

Los internautas indicaron que se trató de dos bajones seguidos, siendo la última fluctuación la más intensa. En tal sentido, algunos equipos eléctricos se apagaron por unos segundos o parpadearon las luces de los hogares.

#AHORA | Se reporta fuerte bajón de energía eléctrica en la ciudad de Caracas y otras regiones del país, reporta como se encuentra tu zona. 👇📷 💡 pic.twitter.com/D6yyzriYd2 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 27, 2026



Desde otros puntos también reportaron los bajones: Zulia, Carabobo, La Guaira, Carabobo, Guárico, Mérida, Aragua, Miranda, Lara y Falcón.

SEGUNDO DÍA DE BAJONES

Hasta las 3:30 de la tarde, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre los bajones. Se desconoce la razón de la falla o si se tomaron medidas para controlar la situación.

Se trata del segundo día consecutivo con bajones en la Gran Caracas y regiones cercanas. Durante la tarde del jueves, varias zonas de la ciudad capital quedaron sin servicio eléctrico por varias horas.

Los bajones no son casos aislados y son habituales en varias ciudades del país. Aunque Corpoelec ha atribuido varias fallas a supuestos ataques, los expertos afirman que se deben a falta de mantenimiento e inversión en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Los bajones ocurrieron unas semanas después de que la presidente encargada, Delcy Rodríguez, anunció una reforma legislativa para «actualizar y mejorar» el SEN. Estados Unidos también manifestó su voluntad de colaborar en estos proyectos.