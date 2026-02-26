EN VIDEO: Actriz Juliet Lima sufrió «ataque de pánico» en pleno vuelo, así vivió el terrorífico momento

La actriz Juliet Lima contó como vivió un episodio de lo que ella cree se trató un «ataque de pánico» mientras se encontraba en un avión. «Tuve la certeza de que iba a morir y no había nada que yo podría hacer. Estaba viajando de Miami a Utah, me paré a las 3 de la mañana. Ha sido una semana muy dura para mí, realmente estoy cansada, ha sido una semana agotadora en muchos sentidos», empezó relatando en su cuenta de Instagram.

«Me monto en el avión y me duele la cabeza, me siento mal, cierro los ojos y me preguntaba: ‘¿Qué tienes? ¿Por qué te sientes tan mal? ¿Por qué no lo puedes controlar?'», añadió.

Lima recordó que sufre de tensión emotiva, entonces siempre ha intentado controlarse para no sentirse mal. «Cuando sé que algo está desajustado por ahí, con la respiración siempre lo he controlado, no tomo medicamentos para esto desde hace muchos años».

«El punto es que estoy ahí sentada, estoy tratando de entender por qué estoy tan mal. En algún momento encuentro la respuesta y digo ‘claro, estás en un momento donde tú no quieres estar’. Yo en ese momento, realmente, no quería estar sentada en ese avión sino en mi casa con mi hija, porque ella estaba planeando un viaje super importante y yo quería ayudarla con su maleta, sus documentos, sus cosas, tonterías de mamá», consideró.

«Entonces digo ‘Ok, ya no hay nada que puedas hacer, tú estás en el avión y ella allá haciendo lo suyo, entonces entrégate y relájate’. De la nada todo se empieza a salir de control y empiezo a llorar, las lágrimas empezaron a correr, logro respirar y me controlo y digo ‘que vergüenza’. Yo detesto llorar delante de la gente. Me limpio las lágrimas, respiro profundo y digo ‘ya, pásalo’. Me pongo a ver una película y de la nada empiezo a sentir mucho malestar y mis ojos no paraban de llorar, y lo que me entra en la cabeza es ‘te vas a morir y no vas a volver a ver a tu hija más nunca'», expresó.

En ese momento, la actriz estaba viajando junto con el animador Arturo de los Ríos, quien no tardó en notar que algo le ocurría. «No les puedo explicar lo que yo sentí. Me volteo, a Arturo y a mí nos separaba el pasillo, él me dice ‘¿Qué te pasa?’ y yo no puedo hablar. Intentaba decirle que me sentía mal y no me salían las palabras, me pregunta si me duele la cabeza y le digo que sí con señas, me pasa la botella de agua, temblaba, logro tomar agua, mi sensación de ‘te vas a morir justo en este momento y no vas a hacer todo lo que querías hacer’ era horrible. Lo único que pude decir fue ‘ansiedad'».

«Él empieza a decirme ‘¿Qué hago? Estoy preocupado por ti’. Le hago señas de que por favor me deje tranquila un momento, logré regularme, salir del transe. Pero a partir de ese momento quedé muy mal. Yo sentí como que me pasaron un camión por encima», admitió.

«Al salir del avión fuimos a comer, la idea era pasear, pero yo les dije que necesitaba ir al hotel a acostarme. Me sentía tan mal, estaba tan devastada», asentó.

Finalmente, preguntó a sus seguidores si alguna vez han sentido algo similar. «Yo no tengo idea de qué me pasó, solo puede decir que por primera vez en mi vida mis emociones me controlaron a mí. Todavía estoy intentando asimilar qué me pasó», concluyó.