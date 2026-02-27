EEUU

Trump habló sobre Diosdado Cabello y dice que «echará un vistazo» a su caso en Estados Unidos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, 27 de febrero, que “le echará un vistazo” al caso de Diosdado Cabello, al ser consultado sobre si espera verlo comparecer ante una corte federal por los cargos de narcotráfico que enfrenta en ese país y por los cuales es procesado actualmente Nicolás Maduro.  

Esas fueron las breves palabras de Trump, antes de su primer viaje a Texas posterior a su dircurso del Estado de la Unión, donde planea promover sus políticas energéticas y económicas, y se espera que se refiera a los acuerdos petroleros con Venezuela. 

LEA TAMBIÉN: TRUMP DICE QUE TAL VEZ OPTE POR «UNA TOMA DE CONTROL AMISTOSA DE CUBA»

La declaración, breve pero significativa, se produjo en un contexto en el que Washington mantiene abiertas varias causas judiciales contra altos funcionarios del chavismo, incluidos Maduro y otros miembros de su círculo más cercano. 

Según la información difundida por el Departamento de Estado, Cabello es considerado por las autoridades estadounidenses como el «supuesto ministro de Interior, Justicia y Paz designado por Maduro tras las elecciones presidenciales de julio de 2024», comicios que Washington califica como fraudulentos. 

Para el gobierno estadounidense, ni Maduro es reconocido como presidente legítimo ni Cabello como ministro, pese a que este último supervisa los cuerpos policiales y penitenciarios en Venezuela. 

En su página web, el Departamento de Estado recuerda que Cabello ha ocupado cargos de alto nivel dentro del aparato político y militar venezolano, entre ellos la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, la vicepresidencia de la República y posiciones de mando dentro de las fuerzas armadas, donde mantiene el rango de capitán.  

Se destaca, que su trayectoria lo ubica como una de las figuras más influyentes del chavismo y uno de sus principales operadores políticos. 

¿DE QUÉ SE LE ACUSA EN EEUU?  

Las acusaciones en su contra se centran en su presunta participación en una conspiración narcoterrorista vinculada al llamado Cártel de los Soles, una red integrada por altos funcionarios venezolanos, y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), catalogadas como Organización Terrorista Extranjera.  

De acuerdo con la justicia estadounidense, Cabello habría coordinado operaciones para transportar grandes cargamentos de cocaína, proveer seguridad armada a narcotraficantes, vender droga previamente incautada y facilitar el suministro de armas de uso militar a las FARC. 

En marzo de 2020, el Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos contra Cabello por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego, en violación de varias secciones del Código de los Estados Unidos.  

Estos cargos forman parte de un expediente más amplio que también involucra a otros altos dirigentes del chavismo, acusados de utilizar estructuras del Estado venezolano para facilitar actividades criminales transnacionales. 

RECOMPENSA  

La presión judicial sobre Cabello se intensificó en enero de 2025, cuando el Departamento de Estado anunció el aumento de la recompensa por información que condujera a su arresto o condena, pasando de 10 a 25 millones de dólares.  

Esta cifra lo coloca entre los «fugitivos» más buscados por las autoridades estadounidenses en materia de narcotráfico y terrorismo. 

