La inesperada confesión íntima de la actriz Halle Berry que da que hablar

La actriz y ganadora del Oscar, Halle Berry, confesó que desde hace un tiempo dejó de fingir orgasmos en la cama, lo que ha mejorado considerablemente su disfrute.

Berry, de 59 años, recientemente confirmó su compromiso con el músico Van Hunt y ofreció estas declaraciones en el podcast Sex With Emily, donde afirmó que fingir orgasmos pertenece a su pasado.

La actriz señaló que en relaciones anteriores sentía la presión de simular satisfacción sexual para no afectar el ego masculino. «Teníamos que llegar hasta ahí para que él se sintiera bien por llevarnos al orgasmo», reveló.

No obstante, señaló que ese gesto, lejos de fortalecer la conexión, implicaba anteponer el bienestar ajeno a costa de la propia experiencia. «Eso es poner sus necesidades antes que las nuestras. Y ya no lo hago más».

«Ahora digo: ‘No, yo vengo primero como tú vienes primero para ti’», asentó.

«Ambos merecemos que esto sea una experiencia placentera para los dos, así los dos podemos darnos la vuelta y dormir porque nos sentimos bien, no uno roncando y el otro mirando el techo, pensando, ‘¿Qué demonios?’» señaló.

Berry quien aún no ha definido la fecha de su boda ha atravesado tres divorcios antes de este nuevo capítulo. Estuvo casada con el exjugador de béisbol David Justice entre 1993 y 1997, con el músico Eric Benét de 2001 a 2005, y con el actor francés Olivier Martinez de 2013 a 2016.

Tras su último divorcio, se dio una pausa de cuatro años, donde realizó un retiro de bienestar en la India y recurrió a la terapia para comprender y afrontar su pasado. «Ahí me di cuenta de que solo atraía espejos de mí misma: personas heridas, con traumas no resueltos. Tuve que enfrentar el dolor de mi infancia y liberar mis secretos. Lloré muchas noches», compartió sobre su proceso de autodescubrimiento.

Sobre el inicio de su relación actual, Berry contó que con Hunt vivió una experiencia inédita. «Estábamos locamente enamorados antes de tener sexo. Eso nunca me había pasado, jamás. Fue una experiencia mágica, verdaderamente mágica».

A pesar de ello, consideró que en esta ocasión espera que sea diferente. «Creo que deberíamos casarnos, pero no porque sintamos que tenemos que hacerlo. Es algo que quisiéramos, solo porque queremos esa expresión», explicó.

La actriz es madre de Nahla, de 17 años, y Maceo, de 11. «Después de mi tercer divorcio, la gente empezó a decir: ‘¿Qué le pasa? Está loca. No puede mantener a un hombre’. Y yo siempre respondía: ‘¿Quién dice que quiero mantener a un hombre si no es el adecuado?’», recordó.

«Ya no tengo que preocuparme por fingir nada con mi prometido Van Hunt», concluyó.