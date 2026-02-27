Mundo

Esposa de Nahuel Gallo denunció que tribunales se «negaron» a incluirlo entre beneficiarios de la amnistía

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, denunció que los tribunales le negaron a su mamá una petición para incluir al gendarme argentino entre los beneficiados por la Ley de Amnistía.

«Mi mamá fue a llevar un petitorio a los tribunales para que Nahuel estuviera incluido en la ley de amnistía y se lo negaron», acotó.

Leer Más

mujer
VIDEO: «¿No me esperabas a mi?»: Mujer le tendió una trampa a su esposo con falso perfil en Tinder
Flotilla de guerra rusa llegó a Cuba y así Estados Unidos sigue de cerca sus movimientos
«Deben aprender a vivir sin tecnología»: UNESCO pide a todas las escuelas del mundo prohibir celulares en salones de clase

Destacó que su madre en calidad de abogada fue a los tribunales a consultarle al defensor público de Nahuel. «A pesar de que no tiene ningún registro dentro del Palacio de Justicia en Venezuela, él tiene un defensor público que no quiso recibir a mi mamá, por cierto», destacó.

«Yo tuve la oportunidad de hablar con ese defensor público dentro de los tribunales y él me dijo que iba a hacer todo lo posible para ayudarme, pero ahora no quiso recibir a mi mamá, dijo que estaba de licencia, que no estaba trabajando y empezaron a pelotear a mi mamá dentro del Palacio de Justicia», denunció en entrevista con el programa En La Mira de Jessica Vallenilla.

LEA TAMBIÉN: ALTO COMISIONADO DE DDHH DE LA ONU INSTÓ A LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS QUE QUEDAN EN VENEZUELA

Por lo que admitió que a nivel legal todavía no han tenido avances con Nahuel. «Esta llamada es importantísima porque Nahuel tiene que estar en un sistema de justicia, si es que hay justicia».

«Queremos que Nahuel esté dentro del tema de la ley de amnistía, pero no tenemos ni siquiera un expediente, o un abogado. No hay nada que nos pueda dar la tranquilidad de que podamos hacer algo para poder ayudarlo», aseveró.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Dolarización en Venezuela? Lo que dice economista José Guerra sobre el rumor que ha circulado en redes
Venezuela
#27Feb | Esta es la lista de presos políticos liberados en el país que han sido verificados
Venezuela
therian
VIRAL: ¿La primera boda therian? Un zorro le pidió matrimonio a su novio en pleno concierto
Tendencias