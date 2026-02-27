Esposa de Nahuel Gallo denunció que tribunales se «negaron» a incluirlo entre beneficiarios de la amnistía

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, denunció que los tribunales le negaron a su mamá una petición para incluir al gendarme argentino entre los beneficiados por la Ley de Amnistía.

«Mi mamá fue a llevar un petitorio a los tribunales para que Nahuel estuviera incluido en la ley de amnistía y se lo negaron», acotó.

Destacó que su madre en calidad de abogada fue a los tribunales a consultarle al defensor público de Nahuel. «A pesar de que no tiene ningún registro dentro del Palacio de Justicia en Venezuela, él tiene un defensor público que no quiso recibir a mi mamá, por cierto», destacó.

«Yo tuve la oportunidad de hablar con ese defensor público dentro de los tribunales y él me dijo que iba a hacer todo lo posible para ayudarme, pero ahora no quiso recibir a mi mamá, dijo que estaba de licencia, que no estaba trabajando y empezaron a pelotear a mi mamá dentro del Palacio de Justicia», denunció en entrevista con el programa En La Mira de Jessica Vallenilla.

Narcorégimen negó amnistía al gendarme argentino Nahuel Gallo María Alexandra Gómez @gg_alexand95764, esposa del gendarme, explica que el expediente del caso “no aparece” y que le negaron a su abogada la solicitud de aplicación de Ley de Amnistía YouTube:… pic.twitter.com/T74OJ0bYXw — Jessica Vallenilla (@la_katuar) February 26, 2026

Por lo que admitió que a nivel legal todavía no han tenido avances con Nahuel. «Esta llamada es importantísima porque Nahuel tiene que estar en un sistema de justicia, si es que hay justicia».

«Queremos que Nahuel esté dentro del tema de la ley de amnistía, pero no tenemos ni siquiera un expediente, o un abogado. No hay nada que nos pueda dar la tranquilidad de que podamos hacer algo para poder ayudarlo», aseveró.