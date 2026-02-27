Alto comisionado de DDHH de la ONU instó a la liberación de los presos políticos que quedan en Venezuela

El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, pidió que las autoridades en Venezuela liberen a los presos políticos que aún siguen en prisión tras la aprobación de la ley de amnistía.

«En Venezuela, tomo nota de la liberación de algunas personas que fueron detenidas arbitrariamente e insto a la liberación de las restantes», señaló Türk durante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Por otra parte, consideró que el estado de emergencia en el país «debe revisarse para asegurar que respete el espacio cívico y los derechos humanos».

De igual forma, urgió a los organismos competentes a incluir a las víctimas en todos los procesos de negociación que se están haciendo. «La sociedad civil y los grupos de víctimas deben poder participar significativamente en los asuntos públicos».

Cabe recordar que la Ley de Amnistía solo contempla 13 hechos ocurridos en 13 años distintos y no abarca por completo todo el tiempo desde que el chavismo llegó al poder en 1999. Asimismo, excluye entre otras cosas casos relacionados con operaciones militares.

A pesar de ello, Delcy Rodríguez ha instalado un mecanismo para que se evalúen casos no contemplados en la ley.

En esta última semana se han producido 217 excarcelaciones, pero quedan, según registros independientes, más de 500 presos políticos. Mientras tanto, familiares de estos privados de libertad se mantienen a las afueras de los centros de reclusión exigiendo sus liberaciones.