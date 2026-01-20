EEUU

La polémica imagen que publicó Trump sobre Venezuela y la reacción del gobierno

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social una polémica fotografía de una reunión que mantuvo con dirigentes europeos a la que ha incorporado una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) de un mapa de América en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.

Leer Más

Una escena digna de una película de terror sacudió a la ciudad de Gadsden, en Alabama (EEUU), el pasado sábado, 9 de agosto, cuando el cuerpo sin vida de Blessence Pearl, una bebé de apenas un año, fue encontrado en la parte trasera de un carro fúnebre, junto a un ataúd vacío, en las instalaciones de la West Gadsden Funeral Home.  
El macabro asesinato de una mujer a su bebé horroriza EEUU, lo que hizo con el cadáver fue “de película de terror”
Alerta en EEUU: DeSantis declara estado de emergencia en 41 condados de Florida por potencial ciclón tropical 9
«Torcido y obsceno»: La estatua de Trump sin ropa que causó revuelo en el desierto en Nevada

La fotografía real se tomó en agosto y aparecen en ella los principales líderes de la Unión Europea (UE), además con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Stamer.

También están la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, el líder finlandés, Alexander Stubb, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

LEA TAMBIÉN: DEMANDAN A MCDONALD’S POR NO AUXILIAR A MUJER QUE SUFRIÓ «ATAQUE MORTAL» EN UN AUTOSERVICIO DE LOS ÁNGELES

No obstante, el mapa con la bandera estadounidense en Canadá, Groenlandia y Venezuela compartido en Truthsocial no estaba al momento de esa reunión.

Ante la viralización de esta imagen, el perfil oficial de ‘Miraflores al Momento’, rechazó que Trump haya colocado la bandera estadounidense en el mapa de Venezuela.

A través de una publicación, compartieron la noticia y le colocaron un letrero por encima que decía la palabra «fake».

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

OFICIAL: FVF anunció a Oswaldo Vizcarrondo como nuevo técnico de la Vinotinto
Deportes
Foro Penal registra 777 presos políticos en el país tras excarcelaciones
Venezuela
madre
«Te entrego mi vida por la libertad de mi hijo»: El desgarrador video de la madre de un preso político
Venezuela