La polémica imagen que publicó Trump sobre Venezuela y la reacción del gobierno

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social una polémica fotografía de una reunión que mantuvo con dirigentes europeos a la que ha incorporado una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) de un mapa de América en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.

La fotografía real se tomó en agosto y aparecen en ella los principales líderes de la Unión Europea (UE), además con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Stamer.

También están la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, el líder finlandés, Alexander Stubb, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

No obstante, el mapa con la bandera estadounidense en Canadá, Groenlandia y Venezuela compartido en Truthsocial no estaba al momento de esa reunión.

Ante la viralización de esta imagen, el perfil oficial de ‘Miraflores al Momento’, rechazó que Trump haya colocado la bandera estadounidense en el mapa de Venezuela.

A través de una publicación, compartieron la noticia y le colocaron un letrero por encima que decía la palabra «fake».