EEUU refuerza la seguridad para el Mundial y con millonaria inversión Trump quiere mostrar su «superioridad aérea»

El Gobierno de Estados Unidos anunció una inversión de 115 millones de dólares destinada a reforzar la seguridad aérea de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 (fútbol), que el país organizará junto a México y Canadá.  

La medida, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), forma parte de una estrategia más amplia para proteger infraestructuras críticas y eventos masivos durante un año que también coincidirá con las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense. 

Según el DHS, la amenaza creciente que representan los drones utilizados por actores criminales y grupos maliciosos exige una respuesta tecnológica inmediata. 

«Esto nos ayudará a seguir asegurando la frontera y a desmantelar los carteles, proteger nuestra infraestructura y mantener seguros a los estadounidenses durante las festividades y eventos durante el año histórico del 250º aniversario de Estados Unidos y el Mundial de la FIFA 2026», dijo en un comunicado la secretaria del DHS, Kristi Noem, de acuerdo con lo citado. 

«Los drones representan la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense. Con el presidente (Donald) Trump, iniciamos una nueva era para defender nuestra superioridad aérea. Proteger nuestras fronteras y el interior de Estados Unidos», agregó Noem. 

El Mundial 2026 disputará del 11 de junio al 19 de julio y la final se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. 

La última vez que el país organizó un Mundial masculino fue en 1994. El mismo está considerado popularmente como un punto de inflexión en el fútbol moderno. 

NO SOLO SERÁ EL MUNDIAL  

Además del Mundial, la inversión también cubrirá la seguridad de otros eventos de alto perfil previstos para 2026. Estos incluyen los actos conmemorativos del G20 en Miami y las celebraciones del aniversario de la independencia.  

El Gobierno considera que la magnitud de estos encuentros, sumada al flujo masivo de visitantes internacionales, exige un nivel de protección sin precedentes.  

Las autoridades locales y federales trabajarán de forma coordinada para garantizar que los sistemas antidrones estén operativos en todos los puntos estratégicos. 

«Con la creación de la Oficina Ejecutiva del Programa DHS para Sistemas de Aeronaves No Tripuladas y Sistemas Antiaéreos No Tripulados, el presidente Trump continúa su legado histórico en el desarrollo del dominio estadounidense», insistió Noem.

«Esto nos ayudará a seguir asegurando la frontera y paralizando los cárteles, proteger nuestra infraestructura y mantener a los estadounidenses seguros mientras asisten a festividades y eventos durante un año histórico del 250.° aniversario de Estados Unidos y la FIFA 2026», sentenció la funcionaria. 

